«معاصر الزيوت» تتعاقد على شراء 1.4 مليون إردب بذرة قطن بقيمة 2.5 مليار جنيه

سجل إجمالى تعاقدات معاصر الزيوت مع محالج القطن منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضى نحو 1.440 مليون إردب بذرة، بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

قال الدكتور وليد يحيى، مدير الإنتاج فى معهد القطن التابع لوزارة الزراعة، أن نواتج البذرة تمثل %20 زيوتًا، و%70 علفًا حيوانيًا و%10 شوائب.

ونشرت «المال» مؤخرًا تقريرًا عن تسجيل تعاقدات تصدير الأقطان المصرية (الطويلة وفائقة الطول) 100.3 ألف طن إلى 22 دولة حول العالم، بقيمة 285.7 مليون دولار، فى الفترة من يناير وحتى 26 أغسطس الماضى.

الجدير بالذكر أن متوسط سعر قنطار القطن الشعر منزوع البذرة، يصل حاليًا إلى 4200 جنيه.

ولفت «يحيي» إلى بدء حصاد موسم القطن الجديد حالياً فى بعض مناطق الصعيد، مؤكدا أن المحصول سيتم تسويقه وفقًا لمنظومة المزادات للعام الخامس على التوالى.

يشار إلى أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراض من جانب الفلاحين خلال الموسم الماضي، بسبب انخفاض السعر الافتتاحي، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.