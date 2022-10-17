معاش نقابة المعلمين.. حقيقة زيادة المعاشات وموعد الصرف لشهر أكتوبر 2022

يشكل موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2022 وحقيقة زيادة المعاشات، أزمة شهرية بسبب التأخير في معاشات نقابة المعلمين، ومن أبرز المشكلات التي ستشكل عائقًا أمام مجلس النقابة، حيث تسعى لإيجاد حل جذري لإنهاء تلك المشكلة التي قد يعاني منها الكثير.

فمع قدوم منتصف أيام شهر أكتوبر، يشغل بال الكثير من القطاعات المختلفة معرفة مواعيد الصرف للمعاشات، وتصدَّر موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2022 المحرِّك العالمي “جوجل”، وهو يهم آلاف الموظفين في التربية والتعليم.

بوابة “المال نيوز” تنشر من خلال التقرير التالي موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2022..

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2022

تصرف نقابة المعلمين المعاشات في كل 3 أشهر، لكل من الأعضاء المستحقين والذين قد يصل عددهم إلى حوالي 259 ألف عضو، بقيمة تصل لـحوالي 102 مليون، وحوالي مبلغ 10 آلاف جنيه، أما عدد الورثة فيسجل حوالي 212 ألفًا و664 مستحقًّا بمبلغ يصل إلى 29 مليونًا، وحوالي 467 ألف جنيه.

وبدأت عملية صرف المعاشات بدءًا من السبت 1 من أكتوبر، لكي يتمكن جميع المتقاعدين من صرف المعاش، وذلك بكل سهولة ويسر.

وتعدّ أزمة التأخير في معاشات نقابة المعلمين، ومن أبرز المشكلات التي ستشكل عائقًا أمام مجلس النقابة، حيث تسعى لوجود حل جذري لها من أجل إنهاء تلك المشكلة التي قد يعاني منها الكثير.

وسيطرت وانتشرت حالة من الغضب بين جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بسبب وجود تأخر دفعة المعاشات، رغم أنه سيتم صرفها كل 3 أشهر.

يُذكر أن صندوق معاشات المعلمين قد يشهد تراجعًا كبيرًا لموارده، وذلك عقب خروج 363 ألف معلم للمعاش في آخر 8 أعوام، كما أنه سيتوقف دفع اشتراكاتهم، وذلك تحت ظل وجود زيادة في دفعة المعاشات المستحقة إلى قيمة 134 مليون جنيه حاليًّا.

حقيقة زيادة معاشات نقابة المعلمين أكتوبر 2022

ومن المقرر زيادة المعاشات في شهر يوليو 2023، ولم تعلن أية قرارات رسمية من الحكومة حول ما ردّده البعض بشأن وجود زيادة المعاشات خلال شهر أكتوبر 2022،

حيث ينص قانون المعاشات الجديد على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بنسبة تتراوح من 13% إلى 15%، لتتماشى مع معدلات التضخم.

التضامن: 21 ألف منفذ لصرف معاشات 10 ملايين مستحق

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن عدد أصحاب المعاشات والمستحقّين عنهم، بلغ في أكتوبر الحالي 10 ملايين مواطن و709 آلاف و635 يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريًّا.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن عدد منافذ صرف المعاشات بلغ 21 ألفًا و231 منفذًا، وبلغ عدد المؤمَّن عليهم 14 مليونًا و210 آلاف و92 شخصًا.

وتُواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات أكتوبر من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

منافذ صرف المعاشات

ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية

الصرف من منافذ البريد المنتشرة في المحافظات

محافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات

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بنك ناصر الاجتماعي

بنوك القرى