معاش تكافل وكرامة 2023.. طرق الاشتراك بخطوات بسيطة بعد الزيادة الأخيرة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة 2023” بنسبة 25% شهريًّا بداية من أول أبريل المقبل، حيث أطلقت وزارة التضامن برنامج “تكافل وكرامة 2023” لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، بعد أن تبيَّن وجود أكثر من 5 ملايين أسرة فقيرة، وشمل أكثر من 20 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدي كل شهر.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن معاش “تكافل وكرامة 2023”.

معاش تكافل وكرامة 2023.. زيادة بنسبة 25% بداية من أبريل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الحصول وتقديم معاش تكافل وكرامة 2023، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الأجور والرواتب والدعم النقدي لتكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل.

تقديم معاش تكافل وكرامة 2023.. خطوات الحصول على مميزات البرنامج

كشفت وزارة التضامن أنّه يتم التقدم للبرنامج بتوجه الشخص إلى أقرب وحدة اجتماعية بالمستندات الآتية، حيث جاءت خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023 كالتالي:

1- التوجه للوحدة الاجتماعية التابع لها المتقدم.

2- القيام بتقديم المستندات المطلوبة للحصول علي معاش تكافل وكرامة.

3- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيًّا.

4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

5- إحضار صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

6- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

7- تقديم صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن اسم مكتب التموين إن وجدت.

8- يلزم تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

9- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل ضمن المستندات المطلوبه للحصول على تكافل وكرامة.

10- يلزم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

11- تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

12- وبعد تقديم الطلب والمستندات المطلوبة مكتب الشئون، يقوم إخصائي اجتماعي بإرسال الطلب لبحث الحالة والبتّ وتحديد نسبة الاحتياج.

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023

وجاءت خطوات الاستعلام عن فيزا معاش تكافل وكرامة 2023 كالتالي:

1-الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام https://tk.moss.gov.eg/.

2- وفى هذه الخطوة يتم القيام بالضغط على برنامج تكافل وكرامة.

3- الخطوة الأخيرة تتضمن اختيار “استعلم عن نتيجتك”.. وفى هذه الخطوة يطلب منك كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

وعن فئة المستحقين للحصول على معاش تكافل وكرامة :

الأيتام يمكنهم الحصول على معاش تكافل وكرامة.

ذوو الاحتياجات الخاصة.

الأرامل والمطلقات من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2023 بعد قرار الزيادة

1- الأشخاص المستفيدون من تكافل وكرامة يحصلون على 500 جنيه كمتوسط الصرف للأسرة المستفيدة، وبعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 25%، سوف يصل قيمة الدعم إلى 625 جنيهًا.

2- يحصل عملاء تكافل وكرامة من المسنين الذين يتقاضون 450 جنيهًا سوف يحصلون بعد الزيادة 562.5 جنيه.

3- ويحصل عملاء تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الهمم على 562.5 جنيه شهريًّا بعد الزيادة، بدلًا من 450 جنيهًا شهريًّا.

4- ويحصل عملاء كرامة من الأيتام على 437.5 جنيه بعد الزيادة، بدلًا من 350 جنيهًا، بعد زيادة 25%.

خطوات الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2023

كشفت وزارة التضامن أنه يتم التقدم للبرنامج بتوجه الشخص إلى أقرب وحدة اجتماعية بالمستندات الآتية:

1- صور بطاقة البطاقة الشخصية، مثبت فيها العنوان الذي يقيم فيه المتقدم.

2- صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.

3-صورة من بطاقة التموين

4- صور شهادة الميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

5- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

6-صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

7- صورة شهادة تثبت وجود الانفصال.

8- كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن أو وجود إعاقة.