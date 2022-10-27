معاش تكافل وكرامة.. خط ساخن لخدمة المستفيدين على مدار 24 ساعة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر المقبل، للأسر المستفيدة، على أن يتم الصرف من ماكينات الصرف الآلي، ويمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة صرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية، أو التابعة لشركة بنوك مصر والتي تتميز برقم 123 في بداية كل شهر وطوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وأعلنت التضامن في وقت سابق موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2022، بدءًا من الأول من شهر نوفمبر بدلًا من يوم 10 أو 20 من الشهر كما كان في السابق.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد صرف معاشات تكافل وكرامة لـ شهر نوفمبر 2022..

معاش تكافل وكرامة.. رقم خدمة العملاء

خصصت وزارة التضامن رقمًا لخدمة العملاء للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة 2022، وهو «19680»، كما يمكن التواصل مع القائمين على برنامج تكافل وكرامة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن.

وبإمكان المواطنين، الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الاتصال على الرقم الساخن، واتباع التعليمات، ثم الضغط على الرقم المختص بخدمة تكافل وكرامة، وإعطاء كافة المعلومات التي تُطلب منك، ثم متابعة الإجراءات الاخرى التي يخبره بها الموظف.

قيمة معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2022

حددت وزارة التضامن قيمة معاش تكافل وكرامة لاكتوبر 2022 وفقًا للآتي:

قيمة المعاشات لكبار السن المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة هي 450 جنيهًا.

قيمة المعاشات لـ ذوي الهمم المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة هي 450 جنيها.

قيمة المعاشات لـ الايتام المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة هي 350 جنيها.

قيمة المعاشات لـ الأسر المستفيدة من معاشات تكافل وكرامة هي 500 جنيه.

طريقة الاشتراك في معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاشتراك في الدعم المادي لـ معاش تكافل وكرامة وتقديم المستندات التالية:

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وأفراد الأسرة الأكبر من 18 عامًا، على أن يكون مثبت بها المحل الإقامة الحالي للأسر.

صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة الأقل من 18 سنة.

قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا وقيد طالب للأبناء الجامعين.

صورة بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجد.

صورة من شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

صورة من شهادة الطلاق أو ما يدل على الانفصال.

صورة لـ إقرار الوصاية للأيتام.

صورة لـ شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

معاش تكافل وكرامة.. قرارات وزارة التضامن الاجتماعي

حددت وزارة التضامن مجموعة من القرارات التي جاءت بناء على المستفيدين من المعاش سواء من كبار السن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة تقديرا لهم وزيادة تأكيد من الدولة بدعمها لهم وقد جاءت تلك القرارات كالتالي:

موعد صرف معاش تكافل وكرامة في أكتوبر

حددت وزارة الضمان ان المعاشات سيتم صرفها في جميع ماكينات الصراف الآلي بدلا من يوم واحد ستكون يوم 10 إلى 20 أكتوبر ويمكن لجميع المستفيدين البدء في صرف المعاشات التابعة لبنك مصر والتي تبدأ برقم 123 المميز طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

وتم الإعلان أن كبار السن يحصلون على معاش يقدر بـ450 جنيها فقط.

وسيحصل ذوي الهمم على معاش يقدر بـ450 جنيه فقط.

ويبلغ معاش الأيتام حوالي 350 جنيها فقط لا غير.

اما بالنسبة للأسر التي تستفيد من معاش تكافل وكرامة فتحصل على معاش قدره حوالي 500 جنيه فقط.