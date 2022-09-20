معاشات نقابة المعلمين 2022.. 4 شروط للحصول على معاش التقاعد

كشفت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن هناك تنسيقا مستمرا مع بنك الإسكان والتعمير، لمتابعة جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين من أعضاء المعلمين، مضيفةً أنه بالتعاون مع البنك سيتم تذليل أية عقبات تواجه المستحقين للمعاش أثناء عملية الصرف، وأعلنت نقابة المهن التعليمية عن بدء صرف دفعة معاشات المعلمين المستحقة للأعضاء.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل جديدة عن معاشات نقابة المعلمين 2022.

معاشات نقابة المعلمين 2022.. حل الأزمة بتوفير موارد مالية مستقرة

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين في تصريحات سابقة، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتًا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم، وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتًا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.

شروط الحصول على معاش التقاعد بنقابة المعلمين 2022

أن يكون المعلم مسددا رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسمه فى الجدول ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة.

للحصول على معاش تقاعد المعلمين يجب بلوغ السن القانوني، أو يكون بسبب عجزه عن العمل قبل بلوغ السن المذكورة، و يثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى المختص.

ويمكن الحصول على المعاش إذا انطبقت على الشخص القواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية لاستحقاق المعاش.

كما أن في حال وفاة العضو تصرف النقابة معاش وفاة لمن كان يعولهم من الورثة وفقا للأحكام والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

يذكر أن صندوق معاشات المعلمين، يشهد تراجعًا في موارده، بعد خروج 363 ألف معلم للمعاش خلال آخر 8 أعوام، كما أنه توقف دفع اشتراكاتهم، بجانب تراجع باقي موارد الصندوق، فى ظل زيادة دفعة المعاشات المستحقة إلى 134 مليون جنيه حالياً.

يأتي ذلك في ظل استمرار قانون النقابة الذي مر عليه 52 عاما منذ صدوره عام 1969، ولم يتغير، بما يدعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين، ويمكن النقابة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء والورثة.

يذكر أن نقابة المعلمين تصرف معاشات المعلمين كل 3 أشهر، والذي يصل عدد الأعضاء المستحقين بها لـ 259 ألف عضو، بقيمة تصل لـ102 مليون، وحوالي 10 آلاف جنيه، بينما يبلغ عدد الورثة حوالي 212 ألفًا و 664 مستحقًا بقيمة تصل 29 مليونًا، وحوالي 467 ألف جنيه.