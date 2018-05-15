معاريف: 3 دول فى طريقها لنقل سفاراتها للقدس

عادل عبد الجواد وصل رئيس جواتيمالا "جيمى موراليس" إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس، بعد الخطوة الأمريكية التى جرت الليلة الماضية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وعلى خطى الولايات المتحدة ستنقل دولة جواتيمالا سفارتها إلى القدس غدا، حسبما ذكرت…

عادل عبد الجواد

وصل رئيس جواتيمالا “جيمى موراليس” إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس، بعد الخطوة الأمريكية التى جرت الليلة الماضية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وعلى خطى الولايات المتحدة ستنقل دولة جواتيمالا سفارتها إلى القدس غدا، حسبما ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وقال “موراليس” فى كلمة له: “أنا سعيد ومتحمس لوجودى هنا.”، ورد عليه سفير إسرائيل فى جواتيمالا “ماثيو كوهين”، خلال استقباله فى مطار بن جوريون مشيدا بقراره واصفا إياه بالشجاع.

ويعتقد “كوهين” أن فى السنتين المقبلتين سوف تنتقل العديد من السفارات إلى القدس، ومن المتوقع أن تنقل باراجواى سفارتها الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هناك أيضا اتصالات وثيقة مع هندوراس، معربا عن أمله فى أن يتم قريبا اتخاذ قرار بنقل السفارة. على حد زعمه.