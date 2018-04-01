معاريف: مصر تتواصل مع حماس لمنع التصعيد في غزة

عادل عبد الجوادقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير لها إنه بعد عطلة نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد توترا في غزة، بدأت القاهرة العمل على الساحة المحلية والدولية لتهدئة الأمور، وتحدث ممثلوها مع الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والجهاد الإسلامي، حسبما أوردت الصحيفة.ونقلت الصحيفة الإسرائيلية

عادل عبد الجواد

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في تقرير لها إنه بعد عطلة نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد توترا في غزة، بدأت القاهرة العمل على الساحة المحلية والدولية لتهدئة الأمور، وتحدث ممثلوها مع الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والجهاد الإسلامي، حسبما أوردت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية قولها إن مصر تعمل على الساحة المحلية والدولية؛ لمنع تصعيد على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة.

وأشارت “معاريف” إلى أن مصر على اتصال دبلوماسي مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات قرب السياج الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، بالتزامن مع الذكرى التي يحييها الفلسطينيون يوم 30 من مارس من كل عام، للمطالبة بعودة اللاجئين وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2007.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية ، فقد قتل حوالي 16 شخصا من سكان قطاع غزة خلال الاشتباكات، وأصيب 35 آخرون بجروح متوسطة بسبب إطلاق النار الحي.

ومن جانبه، طالب زعيم حركة “فتح” الفلسطينية جمال محيسن مصر برعاية ملف المصالحة الفلسطينية للضغط على حماس لتسليم كل السلطة في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية.