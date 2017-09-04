معاريف: بشار الأسد خرج منتصرا من الربيع العربى

خالد بدر الدين: نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية مقالا جديدا أكدت فيه أن الرئي بشار الأسد، هو الحاكم العربى الوحيد الذي صمد منذ عام 2011، أمام ثورات الربيع العربى، وذلك بفضل روسيا وإيران وحزب الله، الذين وقفوا إلى جانبه بينما عارضته دولا أخرى منها السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية . وي

خالد بدر الدين:

نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية مقالا جديدا أكدت فيه أن الرئي بشار الأسد، هو الحاكم العربى الوحيد الذي صمد منذ عام 2011، أمام ثورات الربيع العربى، وذلك بفضل روسيا وإيران وحزب الله، الذين وقفوا إلى جانبه بينما عارضته دولا أخرى منها السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية .

ويرى خبراء الدراسات الاستراتيجية فى صحيفة معاريف، أن بشار الأسد خرج منتصرا من الصراع الذى استمر حوالى 7 سنوات، كما أن جماعة داعش تعرضت لهزيمة ساحقة وانتهى عصرها، وربما ستكون هناك تغيرات ثانوية في الفترة القريبة بسوريا وفى العراق .

ومع ذلك يتّهم حزب الله والجيش السوري الإدارة الأمريكية، بعرقلة وصول القوافل التي تقل عناصر “داعش” الذين تم طردهم من الحدود السورية – اللبنانية، إلى دير الزور السورية، بينما تؤكد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إنها لن تسمح بمواصلة رحلة القافلة باتجاه الحدود السورية – العراقية.

ومن المقرر أن تعيد الأردن في الفترة القليلة القادمة فتح حدودها مع سوريا، كما فتحت حدودها مؤخرا مع العراق، ولكن أمام تلك التطورات يمكن الاعتقاد بأن إسرائيل لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال الهزة الأرضية الديبلوماسية – الأمنية، التي تشهدها الدول المجاورة لها.

