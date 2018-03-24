معاريف: المنتخب المصري كاد أن يحقق فوزًا كبيرًا على أبطال أوروبا

عادل عبد الجواداهتمت الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بالمباراة الودية التي أقيمت -أمس- بين منتخبنا المصري ونظيره البرتغالي، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصري.وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن منتخب البرتغال لم يكن في أفضل حالاته الليلة الماض

عادل عبد الجواد

اهتمت الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بالمباراة الودية التي أقيمت -أمس- بين منتخبنا المصري ونظيره البرتغالي، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصري.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن منتخب البرتغال لم يكن في أفضل حالاته الليلة الماضية، والمنتخب المصري بقيادة محمد صلاح كان في طريقه إلى الفوز الكبير على أبطال أوروبا في المباراة التمهيدية للمونديال، ولكن بعدها استيقظ كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة وسجل هدفين دراماتيكيين في اللحظة الأخيرة.

وتابعت الصحيفة، سجل النجم البرتغالي هدفًا دراماتيكيًا على طريقته المعروفة ضد مصر في مباراة ودية جمعت الفريقين بسويسرا، الدولة التي شهدت أكبر دراما في “زيوريخ”، وفازت البرتغال على مصر 2-1 من خلال كريستيانو رونالدو، الذي خفف من حظوظ محمد صالح بهدفين قاتلين في الدقيقتين 92 و94 من الوقت الضائع.