معاريف: إسرائيل نسقت مع مصر قبل الرد على صواريخ سيناء

- ارتياح إسرائيلي بالتعاون الأمني والاستخباراتي مع مصرعادل عبدالجوادأصدرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرا أعربت فيه عن ارتياحها بسبب تعاونها الأمني وتنسيقها الاستخباري مع أمريكا وروسيا ومصر والأردن، على حد وصفها.وعن التعاون الأمني مع مصر، قالت الصحيفة إنه منذ صعود الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى

– ارتياح إسرائيلي بالتعاون الأمني والاستخباراتي مع مصر



عادل عبدالجواد

أصدرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تقريرا أعربت فيه عن ارتياحها بسبب تعاونها الأمني وتنسيقها الاستخباري مع أمريكا وروسيا ومصر والأردن، على حد وصفها.

وعن التعاون الأمني مع مصر، قالت الصحيفة إنه منذ صعود الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية ازدهارا لم يسبق له مثيل بين أجهزة الأمن والاستخبارات بكل أنواعها، مشيرة إلى التنسيق الأمني الذي حدث بعد إطلاق صاروخ على إسرائيل من شبه جزيرة سيناء أول أمس، مؤكدة أنها شنت هجوما على عناصر إرهابية في سيناء لكنه تم بالتنسيق مع أجهزة الأمن المصري، حسبما ذكرت الصحيفة.