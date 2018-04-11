معارض تسويقية وفروع للبنوك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

أمانى العزازي أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، توجيهاته بإقامة فروع للبنوك بالمنطقة الصناعية وتخصيص أماكن لعرض منتجات المصانع.وأكد المحافظ، خلال الجولة التفقدية التي قام بها بالمنطقة الصناعية، والتي رافقه خلالها عادل عبد الفتاح مدير المنطقة الصناعية، ومحارب هي

أمانى العزازي





أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، توجيهاته بإقامة فروع للبنوك بالمنطقة الصناعية وتخصيص أماكن لعرض منتجات المصانع.

وأكد المحافظ، خلال الجولة التفقدية التي قام بها بالمنطقة الصناعية، والتي رافقه خلالها عادل عبد الفتاح مدير المنطقة الصناعية، ومحارب هيلع رئيس حي الجنوب، أن المنطقة شهدت تغيرًا كبيرًا بعد دخول صناعات جديدة بالمنطقة، وكيانات اقتصادية عملاقة باستثمارات مليار و600 مليون جنيه، وكذلك مشروع الـ58 مصنعًا للشباب، والتى حققوا نجاحا كبيرا بسرعة الإنتاج وغزت منتجاتهم الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن عرض منتجات المصانع في مكان واحد يعد تسويقًا وترويجًا للمنتجات المصرية، خاصة مصانع الشباب.