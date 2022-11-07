«معارض إيطاليا» تفتتح معرضي ومؤتمر Ecomondo و Key Energy غدًا

تتفتح غدا مجموعة المعارض الإيطالية مؤتمر ومعرضها Ecomondo و Key Energy السنوي، بحضور مع أكثر من 1400 علامة تجارية عارضة، على مساحة 130.000 متر مربع، وأكثر من 30 وفدًا وأكثر من 600 من كبار المشترين من 90 دولة، بدعم وكالة التجارة الإيطالية (ITA) ووزارة الشؤون الخارجية.

يناقش خلال الحدثان Ecomondo و Key Energy، جلب الابتكارات التكنولوجية من مختلف عوالم الاقتصاد الدائري ومصادر الطاقة المتجددة إلى المعرض.

يتضمن الحدث المكون من 160 جلسة فرعية، بإشراف اللجان العلمية التقنية للحدثين ، برئاسة البروفيسور فابيو فافا من جامعة بولونيا وحضور ممثلي الوكالة التنفيذية للبحوث الأوروبية (REA)، والبعثة الأوروبية لصفقة التربة لأوروبا ، والوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA).

ويتبع ذلك الدورة الحادية عشرة للدول العامة للاقتصاد الأخضر، التي يروج لها المجلس الوطني للاقتصاد الأخضر، والمخصصة هذا العام التحديات التي يفرضها التحول البيئي على الشركات الإيطالية، أيضًا في ظل ارتفاع التكاليف، والمواد الخام وأزمة المناخ خلال اليوم.

سيتم أيضًا تقديم تقرير عام 2022 عن حالة الاقتصاد الأخضر في إيطاليا، والذي يظهر منه أنه في الفترة التاريخية الحالية، ترى 62٪ من الشركات المزيد من الأسباب للشروع في طريق التحول البيئي.