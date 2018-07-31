معادلة جغرافية: مصر أكثر دول العالم شبهًا بالمربع

المال– خاصألقِ نظرة على خريطة تركيا وستوافقني تمامًا: إنها دولة تشبه شكل الصندوق على نحو مذهل، لماذا؟ هذا هو السؤال الخاطئ. مثل معظم الحدود الدولية، فإن تركيا هي نتيجة لحوادث جيوسياسي، وليست نتيجة لتصميم جمالي أو هندسي، هل لديك تساؤلا أكثر صلة بالأمر؟ إلى مدى تعد حدود تركيا قائمة الأضلاع؟

المال– خاص

ألقِ نظرة على خريطة تركيا وستوافقني تمامًا: إنها دولة تشبه شكل الصندوق على نحو مذهل، لماذا؟ هذا هو السؤال الخاطئ. مثل معظم الحدود الدولية، فإن تركيا هي نتيجة لحوادث جيوسياسي، وليست نتيجة لتصميم جمالي أو هندسي، هل لديك تساؤلا أكثر صلة بالأمر؟ إلى مدى تعد حدود تركيا قائمة الأضلاع؟ وهل هي أكثر بلدان العالم من حيث تعامد أضلاع حدودها؟

للإجابة على هذا السؤال، سيكون عليك العثور على مجموعة بيانات تصف بدقة حدود جميع الدول على الكرة الأرضية، وتضع معادلة تقارن أشكال حدود كل البلدان، مقارنة بمعايير الزوايا قائمة الأضلاع المستطيل، لتعرف ما هي الدولة الأكثر استطالة (أكثر شبها بالمستطيل).

هذا بالضبط ما فعله ديفيد بارى، خبير الإحصاء الجغرافي الأسترالي، وكانت النتائج كالتالي: تركيا ليست سوى الدولة رقم 15 بين دول العالم الأكثر عمودية في زوايا حدودها، بينما الفائز هو مصر!

حتمًا، قادنا هذا إلى سؤال جغرافي عكسي: ما هي الدولة الأكثر دائرية في العالم؟ هذا السؤال أجاب عليه جونزالو سيريلوس عالم الرياضيات الأرجنتيني، مؤكدا أن سيراليون هي الأكثر دائرية في العالم.

وكما توضح مواقع الدولتين، أفريقيا قارة ذات تنوع كبير جيوسياسيا ومورفولوجيا.

لكن البلد الأكثر جذبا للانتباه في تلك الاختبارات هي الفاتيكان، فهي رابع أكثر دول شبها بالدائرة، وثاني أكثر الدول قربا من المستطيل أيضا.