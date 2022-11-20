مظاهر احتفال «الداخلية» باليوم العالمي لحقوق الطفل (صور)

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، زيارات إلى عدد من مدارس الأطفال “أصحاء وذوي احتياجات خاصة، دور رعاية الأطفال الأيتام “أصحاء، ذوي احتياجات خاصة، مستشفيات الأطفال، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.

وأوفدت قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

واستقبلت عدد من الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الغربية – البحيرة – المنوفية)، زيارات لعدد من الأطفال للمشاركة فى الإحتفال بتلك المناسبة إلى جانب التعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم احتفالاً بتلك المناسبة.

وفي هذا الإطار، نظمت مديرية أمن القاهرة يومًا ترفيهيًا بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة لـ 100 طفل من طلبة مدارس القاهرة (أصحاء، ذوى إحتاجات خاصة)، واستقبالهم باحتفالية تضمنت عروض لموسيقى الشرطة وأخر للخيالة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

وقد لاقى ذلك استحسان الطلبة والمشرفين عليهم، ويأتي ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشئ يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

ونظمت زيارة إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، مستشفى أبوالريش للأطفال بالمنيرة، وتقديم الهدايا العينية لأسر الأطفال المحجوزين بهما والمترددين على العيادات الخارجية، إضافة إلى عدد من مستشفيات الأطفال بمختلف مديريات الأمن.

ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة باستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمستشفيات الشرطية، وصرف العقاقير الطبية والأدوية مجانًا لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم 20 حتى 22/11/2022، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).

يأتي ذلك فى إطار الترجمه الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعي للمنظومة الأمنية، بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.

جاء ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإهتمام بالجانب الاجتماعي والثقافي، لاسيما الإهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمني لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة بهذا الصدد.