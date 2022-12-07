مظاهر احتفالات الداخلية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (صور)

واصلت وزارة الداخلية الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت احتفالية لعدد من الأشخاص منهم بمقار أندية الشرطة بمديريات أمن القاهرة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، كفرالشيخ، البحيرة، الفيوم، بورسعيد، مطروح، الوادي الجديد، بني سويف، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وفقرات ترفيهية لهم.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فؤ شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة، بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

وأوفدت عددًا من الضباط والضابطات لزيارة دور رعاية الأيتام للأطفال ذوى الإعاقة، ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم “بطاطين”.

وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبلهم، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.