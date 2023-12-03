مظاهر احتفالات الداخلية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (صور)

شارك قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر من كل عام، ووجهت زيارات إلى دور رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة، وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية أمن القاهرة يومًا ترفيهيًا بنادي ضباط الشرطة بالمعادي لعدد من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات من قطاع حقوق الإنسان وسط أجواء من البهجة، وفي نهاية اليوم وزعت هدايا عينية عليهم.

ويضطلع قطاعي الأحوال المدنية والوثائق باستخراج الأوراق الثبوتية، وثائق السفر، تصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان، لمدة شهر اعتبارًا من أول ديسمبر2023، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

ويستقبل قطاع الخدمات الطبية الأشخاص ذوي الإعاقة لتوقيع الكشف الطبي عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية، وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2023، بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).

بالإضافة إلى إضطلاع كافة مديريات الأمن بتنظيم إحتفاليات بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة، تنسيقًا مع مديريات التضامن الإجتماعى بالمحافظات وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.

يأتي ذلك في إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعي للمنظومة الأمنية، بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الوزارة ، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.