مظاهرات بالآلاف في البرازيل ضد أسلوب الرئيس في مواجهة كورونا

هبطت شعبية بولسونارو خلال أزمة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 460 ألف برازيلي في الوقت الذي قلل فيه الرئيس اليميني المتطرف من شدتها ورفض استخدام الكمامات وشكك في أهمية اللقاحات

نظم آلاف البرازيليين احتجاجات يوم السبت على طريقة تصدي الرئيس جاير بولسونارو لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في 16 مدينة على الأقل في شتى أنحاء البلاد حاملين لافتات تطالب بتنحي الرئيس ومساءلته، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبطت شعبية بولسونارو خلال أزمة فيروس كورونا التي أودت بحياة أكثر من 460 ألف برازيلي في الوقت الذي قلل فيه الرئيس اليميني المتطرف من شدتها ورفض استخدام الكمامات وشكك في أهمية اللقاحات.

ونظمت الاحتجاجات أحزاب سياسية يسارية ونقابات واتحادات طلابية وقد اتسمت احتجاجات يوم السبت في العاصمة برازيليا ومدينة ريو دي جانيرو بالسلمية لكن في مدينة ريسيفي بشمال شرق البلاد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأغلق آلاف المتظاهرين أحد أكبر شوارع ساو باولو أكبر مدن البرازيل.

ودعا المتظاهرون إلى شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، لتقديم المساعدة الطارئة للسكان ومراعاة حقوق المواطنين في التعليم والرعاية الصحية اللائقين. كما كانت هناك دعوات لعزل الرئيس.

وشارك نحو 10 آلاف شخص يضعون الكمامات في مظاهرة في وسط العاصمة ريو دي جانيرو، دعت إليها منظمات يسارية وحركات طلابية، وهتفوا “بولسونارو ارحل” و”بولسونارو قاتل”.

ويرى المتظاهرون أنه كان من الممكن تجنب كثير من الوفيات لو أسرعت الحكومة في إطلاق حملة التطعيم التي ما زالت تتقدم ببطء.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 169 مليونا و785 ألفا و879 حالة.

وأفادت الجامعة – حسبما نشرت على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم وصل إلى 3 ملايين و530 ألفا و159 حالة.

كما ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أنه تم تسجيل 8216 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) فى تشيلى، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و369 ألفا و597 حالة.

وأفادت الجامعة – حسبما نشرت على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 119 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي فى البلاد، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و47 حالة.