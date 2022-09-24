مظاليم الكرة في مصر.. البث التلفزيوني طوق نجاة لأندية دوري القسم الثاني من الإفلاس

أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد بدوري القسم الثاني 2022-2023، بعد أن أقيمت قرعة الموسم بمشاركة 48 فريقًا، في النسخة الأخيرة بالنظام القديم، قبل أن يتم تطبيق دوري القسم الأول (ب) أو المتعارف عليه بدوري المحترفين.

شكل مسابقة دوري القسم الثاني 2022-2023

ويُشارك في الموسم الجاري 48 فريقًا، تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 16 فريقًا حسب النطاق الجغرافي لكل منهم، حيث تضم المجموعة الأولى فرق الصعيد، والمجموعة الثانية تضم فرق القاهرة والقناة، والمجموعة الثالثة تضم فرق بحري.

نظام الصعود والهبوط بدوري القسم الثاني موسم 2022-2023

وحدد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم معايير الهبوط من دوري القسم الثاني إلى دوري القسم الثالث، والصعود من دوي القسم الثاني إلى الدوري الممتاز كالتالي:-

يصعد صاحب المركز الأول عن كل مجموعة بدوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز، فيما تهبط الفرق أصحاب المركز من الثالث عشر حتى السادس عشر من كل مجموعة إلى دوري الدرجة الثالث.

وتحلم أندية دوري القسم الثاني، في أن تصبح مباريات مُذاعة على الهواء مباشرة مثلما يحدث في الدوري الممتاز؛ من أجل تحقيق أكبر استفادة مالية للأندية تُساعدها في دعم الفريق بالعناصر الفنية اللازمة وجلب جهاز فني بمستوى وطموحات الجماهير.

ويؤكد عماد سمير، المدير الفني السابق لفريق ديروط، أن البث التلفزيوني سيساهم بشكل كبير في الأمور المادية للأندية الدرجة الثانية، إلى جانب دعم فريق الكرة بشكل عام.

وأشار سمير، خلال حديثه مع “المال”، أن عائد البث التليفزيوني سيكون بمثابة نواة لصرف الرواتب الخاصة بكل من اللاعبين والجهاز الفني، إضافة إلى تفادي الأزمات المادية والحفاظ على استقرار الفريق.

ويضيف ضياء الزعيم، مدرب فريق سوهاج، أن البث التلفزيوني يؤمن بقاء الجهاز الفني واللاعبين في الفريق، مدام يتم دفع مستحقاتهم، إي يحافظ على استقرار فريق الكرة خلال الموسم، إضافة إلى عامل التسويق الذي يمنحه التليفزيون للاعبين والجهاز الفني، الأمر الذي يعود بالنفع على الجميع، حيث سيؤدي لاعب الكرة بشكل أفضل من أجل الظهور بأفضل شكل من أجل الاحتراف في أحد أندية الدوري الممتاز.

كما أشار الزعيم، خلال حديثه مع “المال” إلى أن تعدد المواهب في دوري القسم الثاني تحتاج إلى آلية فعلية من أجل اكتشافها، مُبينًا أن البث التلفزيوني سيساهم في عرض مثل هذه المواهب، خاصة وأن فرق الصعيد بعيدة عن الأنظار بعكس فرق بحري والقاهرة والقناة.

من جانبه، شدد محمد البسيوني، رئيس نادي المنصورة، على أنه لابد من السعي وراء البث التلفزيوني لتنفيذه داخل كل ملاعب دوري القسم الثاني، فضلًا عن اختيار مباراة واحدة فقط في الأسبوع، وعدم الاكتفاء بعرض بضع مقاطع للماتشات عبر البرامج المهتمة بدوري القسم الثاني.

وحرص “المال” بعد حديثه مع المدربين، في استطلاع رأي الجهات المسؤولة عن البث التليفزيوني في هيئة الإذاعة والتليفزيون.

فيقول مخرج مباريات بماسبيرو – فضل عدم ذكر اسمه -: “إن البنية التحتية لبعض الملاعب في مصر غير مجهزة بالشكل المطلوب لعمل بث تلفزيوني، وخاصة في دوري القسم الثاني.

وأشار المخرج، خلال تصريحات خاصة، إلى أن الملاعب تحتاج إلى توسعة بشكل كبير وبطريقة فنية وأسس علمية سليمة، إضافة إلى إنشاء أبراج من أجل وضع الكاميرات الخاصة بالنقل التليفزيوني لإمكان البث بالظهور في أفضل صوره مثلما يحدث في الدوري الممتاز، إضافة إلى تواجد عربات بث مباشر بشكل أكبر لتغطية أكثر من 20 مباراة على مدار 3 أيام بدوري القسم الثانية.