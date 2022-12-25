مطور حديقة الحيوان في الجيزة: ستكون بلا حواجز وسنربطها بـ«الأورمان» عبر تليفريك

كشف المهندس ماجد السرتى، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، مطور حديقة الحيوان بالجيزة أن الخطة أن حديقة حيوانات بلا حواجز،

جاء ذلك في مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأشار إلى تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، التى تتيح للمواطن الاستمتاع بالحيوانات كأنها فى البرية، دون أدنى خطورة تُذكر عليه.

وأضاف: “سنُقسم الحديقة إلى 4 قطاعات، منها المصرية، والأفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية، مع إدخال حيوانات جديدة للحديقة لم تدخلها من قبل، إلى جانب العمل على ربط حديقة الحيوانات مع حديقة الأورمان عبر «تليفريك».

وتابع :. “سيجرى العمل فيه بتحالف مع شركات عالمية متخصّصة فى هذا المجال، مع الحصول على حق إدارة حديقة الحيوانات لفترة بنظام «حق الانتفاع»، لمدة 25 عاماً”.



وكشف أن الفترة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ 18 شهراً لكن هناك سعي لضغط تلك الفترة لتصبح عاماً واحداً فقط.

وأضاف: “استعنا بخبراء أجانب لتطوير حديقة الحيوان حيث ننفذ مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة لصالح وزارة الزراعة”.



وأوضح أن الهدف الرئيسي إعادة البريق والرونق لحديقة الحيوان الأثرية والتاريخية وإعادة للتنصيف العالمي للمنظمة الدولية لحدائق الحيوان بعد أن عانت الحديقة من الإهمال لفترات طويلة.



ووجه رسالة للمواطنين : “ماتخفوش مافيش شجرة واحدة هتتقطع والاستشاري الذي استعنا به قال لو هتقطعوا شجرة واحدة مش هكمل في المشروع وجميع الإنشاءات التي سيجرى العمل عليها متحركة ونسبة الإنشاءات لن تتجاوز 0.9% ” ومافيش أكشاك ولا مساس برونق المكان “



ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.