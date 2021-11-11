مطور تطبيق «E-Tadweer»: التعاقد مع 2B لاستغلال فروعها فى جمع المخلفات الإلكترونية

كشف كريم دبوس، مطور التطبيق الإلكترونى (E-Tadweer) لجمع المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها، عن التعاقد مع شركة «تو بى» 2B والتى تعمل فى تكنولوجيا المعلومات وبيع الأجهزة للتعاون وانضمامه فى المنصة، والتى سوف توفر عدة فروع أكثر، الأمر الذى يساعد المنصة على الانتشار، وتوفير فروع أكثر لاستلام المخلفات الإلكترونية، وتوفير عروض وحوافز تجميعية أكبر من الحالية.

وأضاف مطور التطبيق لـ«المال»، أن وزارة البيئة تتبنى آليات تنفيذ التطبيق خطوة بخطوة لضمان نجاح تلك المنظومة الجديدة لاستغلال المخلفات الإلكترونية، مضيفًا أن هناك إقبالًا من المواطنين على تحميل التطبيق ارتفعت إلى 150 ألف عملية تحميل، وجمع أكثر من 2500 قطعة فى شهر ونص، لافتًا إلى أن الإقبال حاليًا فى القاهرة كخطوة أولى لبداية التطبيق.

وتابع «دبوس» أن المنصة تتطور بشكل مستمر بعد مرور ما يقرب من 45 يومًا على بدء العمل به، وأنه تم استغلال أفرع جديدة لفودافون لجمع المخلفات الإلكترونية عبر المنصة، فى مدن الإسكندرية وأسيوط، فيما سيتم افتتاح فرعين آخرين فى المحلة والمنصورة بعد تهيئة التطبيق على التعامل فى تلك المدن، لافتًا إلى أن عملية الإقبال فى الأقاليم ستكون أقل من القاهرة والإسكندرية.

وأوضح أنه تم جمع أكثر من 300 قطعة عبر المنصة الإلكترونية فى الإسكندرية خلال أيام قليلة منذ بدء التطبيق، لافتًا إلى أن الأفراد تقبلت الفكرة الجديدة للحصول على قسائم شرائية مع تسليم تلك المخلفات.

وفى سياق آخر، أكد أنه يجرى حاليًا إجراء عدة تعديلات فى تطبيق «أى تدوير» لإضافة عدة مميزات للتسجيل بشكل أسرع وانتشار التطبيق بشكل أكبر وتفادى أى سلبيات منذ بداية العمل، لافتًا إلى أن أبرز تلك التعديلات هو إمكانية إضافة أكثر من قطعة فى التطبيق.

وتابع أنه تمت السيطرة على عدم اقتحام تجار الخردة فى التعامل مع التطبيق، واستغلال القسائم والحوافز لهم، بدلًا من تشجيع المواطنين لتحميل التطبيق، وتسليم قطع المخلفات الإلكترونية لإمكانية إعادة تدويرها، والتخلص الآمن من النفايات غير المفيدة.

وأضاف مطور تطبيق «أى تدوير»، أنه على المستوى المؤسسى تم التعاقد مع شركتين من القطاع الخاص لتجميع المخلفات الإلكترونية لديها، مقابل توفير حوافز وقسائم شرائية تمنح لموظفيها.

وأوضح أن مصر تعد أكبر الدول الأفريقية التى تخرج المخلفات الإلكترونية، ولذا نعمل على التوسع على مستوى المحافظات المصرية لاستقطاب قطاع الأفراد لجمع أكبر قدر من تلك المخلفات المتواجدة فى المنازل، وتسجل نسبة الأفراد من حجم المخلفات %40.

وأشار إلى أن لدينا تواصل مستمر مع مصنع تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطعة، مشيدًا بدعم وزارة البيئة المستمر لتلك التجربة لتحقيق التوسع والانتشار بشكل مستمر.

يُذكر أن وزارة البيئة نجحت مؤخرًا فى دعم وإطلاق عدة تطبيقات إلكترونية متنوعة لجمع وتدوير عدة مخالفات بشكل متخصص منها البلاستيك، وآخر للإلكترونية، وآخر لجمع زيت الطعام المستخدم من المنازل وغيرها، بهدف تشجيع استراتيجية إعادة التدوير ومنظومة المخلفات الجديدة.

يشار إلى أن حجم المخلفات الإلكترونية المولدة فى مصر ارتفع إلى 615 ألف طن فى عام 2020، مقابل 373.0 ألف طن عام 2014، بنسبة ارتفاع بلغت %64.9 وفقًا لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقال مركز المعلومات إنه وفقًا لتقرير مرصد الأمم المتحدة العالمى للمخلفات الإلكترونية لعام 2020، تم توليد 53.6 مليون طن من المخلفات الإلكترونية على مستوى العالم فى عام 2019، وهى أكبر كمية تم توليدها على الإطلاق، وتمثل ارتفاعًا بنسبة %21 خلال خمس سنوات فقط.

وبلغ متوسط نصيب الفرد عالميًا من المخلفات الإلكترونية التى تم التخلص منها خلال عام 2019 نحو 7.3 كجم لكل فرد، مقابل 6.4 كجم لكل فرد خلال عام 2014.

وجاءت قارة آسيا فى مقدمة القارات كأكبر مولد لكمية المخلفات الإلكترونية فى عام 2019 بنحو 24.9 مليون طن مترى، تليها الأمريكتان (13.1 مليون طن متري)، ثم أوروبا (12 مليون طن متري). فى حين جاءت أوروبا فى المرتبة الأولى عالميًّا من خلال متوسط نصيب الفرد من المخلفات الإلكترونية، إذ بلغ نصيب الفرد 16.2 كجم لكل فرد، تليها أوقيانوسيا فى المرتبة الثانية (16.1 كجم لكل فرد)، ثم الأمريكتان (13.3 كجم لكل فرد).

كما تتصدر الصين مقدمة الدول المولدة للمخلفات الإلكترونية على مستوى العالم، إذ قامت بتوليد نحو 10.1 ملايين طن خلال عام 2019، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 6.9 ملايين طن.