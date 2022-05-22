«مطور إكس» تحصل على القرار الوزاري لاستكمال تنفيذ مشروع «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي

قال أحمد فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة «مطور إكس»، إن الشركة تتولى جميع أعمال استكمال التنفيذ بما فى ذلك تخطيط وتصميم وتطوير وإنشاء وتسويق المشروع، موضحا أنه من المقرر تنفيذ المشروع وتسليمه خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن المشروع يقع على مساحة 115 فدانا بالساحل الشمالي وبالتحديد في منطقة متميزة بسيدي عبدالرحمن، ويضم شاليهات وفيلات وتوين هاوس وتاون هاوس وجزءا فندقيا وبحيرات ومنطقة ترفيهية ومنطقة تجارية لتوفير خدمات متكاملة لعملاء المشروع، حيث تخطط الشركة لتنفيذ مشروع مميز متكامل الخدمات في الساحل الشمالي.

وأضاف أن تطوير هذا المشروع يأتي ضمن الخطة التوسعية للشركة في مناطق جديدة وتنفيذ مشروعات تحقق التنوع لعملائها، كما أن حجم التنمية التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي وخطة الدولة لتنميتها وتشغيلها طوال العام تجعلها فرصة للمستثمرين للتواجد بها، وأن يشاركوا في خطة الدولة لتنمية هذه المنطقة الواعدة.

وأكد أن الشركة لديها خطة لسرعة التنفيذ والتسليم للمشروع وفقا لمعايير الجودة المحددة مع العملاء، وذلك اعتمادا على استخدام أحدث الأساليب الإنشائية في تنفيذ المشروع، وبالتعاون مع كيانات قوية في تخصصات مختلفة لتحقيق هذا الهدف، كما أنه جاري التفاوض مع أكبر 3 شركات مقاولات بالسوق المصرى لتنفيذ المشروع.وتابع أن الشركة تخطط لبدء التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء النجاح الأقوياء والمستشارين لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والتميز، مؤكدا أن “مطور إكس” واحدة من الشركات القوية بالسوق والتي لديها جدية في التنفيذ والتسليم.وكشف عن مفاوضات تجريها شركة “مطور إكس” حاليا مع شركة عالمية لإدارة الفنادق، وذلك لتكون مسئولة عن إدارة الجزء الفندقي والترفيهي من المشروع، وهي واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية في إدارة الفنادق والتي تدير أكثر من 650 فندقا حول العالم، وستتواجد لأول مرة في مصر بالتعاون مع “مطور إكس”.