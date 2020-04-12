«مطوري القاهرة الجديدة»: الشركات ذات الملاءة الكبيرة تقود السوق العقارية خلال أزمة كورونا

قال المهندس محمد طاهر، عضو اتحاد مطوري القاهرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة الأهرام العقارية، إن الشركات العقارية الكبيرة ذات الملاءة المالية الكبيرة قادرة قيادة السوق العقارى المصرية خلال العقبات التي تواجه السوق المصري حاليا خلال أزمة فيروس كورونا.

ونوه إلى أنه على مدار الأزمات التي تعرض لها السوق العقارية لعبت دورا هاما خلال مواجهة العقبات بهدوء وثبات.

وأعلن المهندس محمد طاهر أن القطاع العقاري سيشهد انتعاشة كبيرة بعد تخطى أزمة كورونا.

وقال عضو اتحاد المطورى، إن الشركات التي تمتلك الملاءة المالية الكبيرة لن تتأثر؛ خاصة بعد طرح الفرص الاستثمارية والعروض بالسوق.

وأشار إلى أن الشركات العقارية رفعت درجات الاستعداد القصوى داخل مواقع مشروعاتها، وتحدت الوباء من خلال العمل بالمواقع.