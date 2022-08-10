«مطورى القاهرة الجديدة» تنظم مؤتمرها الثاني لمناقشة مشاكل القطاع العقارى

تخطط جمعية مطورى القاهرة الجديدة لتنظيم مؤتمرها الثاني، تناقش فيه تحديات القطاع العقاري والمطورين داخل العاصمة الإدارية وفقا لمحمد البستانى رئيس الجمعية.

ومن المقرر تنظيم المؤتمر بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين، وسيقام خلال شهر أغسطس الجاري.

كما سيناقش المؤتمر زيادة أوجه التنسيق بين أعضاء الجمعية والجهات الحكومية على رأسها وزارة الإسكان، لإزالة العقبات التى تواجه المطورين.

ملفات مهمة

وأضاف أن هناك عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالمستثمرين ومطوري العاصمة الإدارية سيتم طرحها فى المؤتمر أبرزها مناقشة التراخيص الخاصة بالشركات العقارية والمُهل الزمنية للمشروعات.

وأكد البستاني، أن اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة يبدى دائما تعاونًا كبيرا مع مطالب الشركات العقارية والمطورين باعتبار أن القطاع أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية، كان لها دور كبير فى جذب المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها، نظرا لسرعة اتخاذ القرارات وإنهاء الإجراءات للمشروعات والتي كانت تستغرق سنوات في جهات حكومية أخرى.

البستاني : العاصمة الإدارية فى صدارة المدن الجاذبة للاستثمار

وأوضح ، أن الحكومة نجحت في أن تضع مشروع العاصمة الجديدة في صدارة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، إذ تعتبر بوصلة القطاع العقاري المصري، ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن القطاع العقاري سيظل الأكثر أمانًا في مصر رغم كل التحديات التي واجهها، نظرًا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر

ورأى أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستظل المكان الأفضل للاستثمار لمدة 100 سنة مقبلة، وأنها بمثابة ترمومتر السوق العقارية، وتعد إحدى وسائل الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية جبارة، وهذه المنافسة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر.