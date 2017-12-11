مطورو الحلول: ارتفاع الأسعار وراء ضعف ميكنة العمليات التشغيلية

أعد الملف ــ أحمد على وسمية كمال أجمع عدد من رؤساء شركات التكنولوجيا، على أن أغلب القطاعات الاقتصادية تتجه حاليا نحو ضغط نفقاتها، وتقليص تعاملاتها مع مطورى الحلول والبرمجيات، تخوفا من تحمل أعباء إضافية غير ضرورية، فيما تنظر بعض الشركات…



أعد الملف ــ أحمد على وسمية كمال

أجمع عدد من رؤساء شركات التكنولوجيا، على أن أغلب القطاعات الاقتصادية تتجه حاليا نحو ضغط نفقاتها، وتقليص تعاملاتها مع مطورى الحلول والبرمجيات، تخوفا من تحمل أعباء إضافية غير ضرورية، فيما تنظر بعض الشركات الصناعية إلى حلول تكنولوجيا المعلومات، على أنها نوع من الرفاهية.

فى الوقت ذاته، لاتزال شركات التكنولوجيا، تعانى من قلة عدد المناقصات الحكومية المطروحة، وندرة الكفاءات العاملة بها.

وأكد الخبراء أن أغلب الشركات اضطرت إلى التوسع الخارجى، بحثا عن فرص استثمارية واعدة وأسواق جديدة للبقاء على قيد الحياة، خاصة مع تأزم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وزيادة أعباء التكاليف التشغيلية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.

وقال مقبل فياض، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة «إنتجريتيد تكنولوجى سيستمز » لتنفيذ مشروعات الاتصالات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp» إن السوق المحلية شهدت تحديات جمة بعد تحرير سعر الصرف تسببت فى ارتفاع أسعار الخدمات والحلول التكنولوجية، مما جعل الشركات تنظر إلى ميكنة أعمالها باعتباره نوعا من الرفاهية فى ضوء التزامها بالوفاء بالتكاليف التشغيلية، ومنها رواتب موظفيها.

وحدد المعوقات الأساسية التى تواجه شركات الحلول فى قلة عدد المطورين الموجودين، كنتيجة لتراجع عدد خريجى الجامعات، كما أن الشركات الأجنبية تجتذب أصحاب الكفاءات منهم بمرتبات مغرية.

ورأى أن معظم الشركات الصناعية أصبحت مثقلة بأعباء الاقتراض البنكى، لاسيما بعد زيادة الفوائد مرتين خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 22 %، فى الوقت نفسه تشكو شركات الحلول من ضعف عدد المناقصات الحكومية الخاصة بتطوير الأداء الحكومى ورفع كفاءة الموظفين.

وأضاف أن شركات التكنولوجيا المصرية لجأت إلى التوسع الخارجى، مع تأزم أوضاع السوق والتحديات الاقتصادية فقد أصبحت لا تمتلك سيولة مالية كافية للدخول فى تحالفات مع بعضها، لضمان استمراريتها بدلا من المنافسة، متوقعا تحسن أداء المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى خلال 2019.

يشار إلى أن شركات الحلول، تعانى من ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 30 – 40 % منذ تحرير سعر الصرف، فى 3 نوفمبر الماضى، على مستوى المصروفات الإدارية، أو مرتبات موظيفها، أو صيانة أجهزة حاسباتها، بالتزامن مع عدم قدرتها على إقناع عملائها بتحريك أسعار التعاقدات بنسبة 5 – 10 % لامتصاص جزء من الزيادات.

وقال عادل زغلول، رئيس شركة «NTG EGYPT» للحلول إن من أكبر التحديات التى تواجه شركات الحلول حاليا، هو عدم قدرتها على الاقتراض من البنوك الحكومية، أو الاستفادة من المبادرات التى يطلقها القطاع المصرفى، خاصة أن البنوك لا تعترف سوى بالأصول الثابتة فقط، فيما تمتلك شركات التكنولوجيا برامج غير مرئية.

وبنبرة يشوبها الحزن، علق «زغلول» قائلا: أغلب الشركات الكبرى التى نتعاقد معها على تنفيذ مشروعات تطوير إلكترونى تتعثر فى سداد تكلفتها، وتراهن على وضعها السوقى كعلامة تجارية معروفة فقط، أما الشركات الصغيرة فترى أن الميكنة باتت رفاهية فى ظل ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى تراجع أعداد الشركات المصرية العاملة فى مجال الحلول بشكل عنيف بالسوق، نتيجة تدهور الأحوال الاقتصادية، والبعض الآخر تراجع عن خطط تطوير برامجه، مبينا أن أغلب المناقصات الحكومية المطروحة حاليا، يتم إسنادها إلى جهات سيادية والقطاع الخاص غير قادر على المنافسة.

ورأى عصام الكلزة، رئيس «أفق المتحدة» للحلول التكنولوجية أن المشكلات التى تشكل عائقا أمام شركات الحلول الآن هى نقص الكفاءات المدربة، بسبب هجرة الكوادر البشرية إلى الخارج بحثا عن وظائف مناسبة بمرتبات أفضل، لافتا إلى أن شركات الحلول لجأت إلى تجميد خطط تطوير حلولها.

وأكد أن «التعويم» فرصة جيدة للتوسع فى الأسواق الخارجية، فقد وفر للمنتجات المصرية ميزة تنافسية نسبية، مقارنة بالأسواق الأخرى، خاصة بعد ضآلة عدد المناقصات المطروحة من قبل الحكومة بسبب الظروف الاقتصادية الأخيرة.

وبحسب بيانات قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، فإن 6 شركات تكنولوجيا تخارجت من السوق المصرية خلال 2016، من إجمالى 56 قامت بتصفية أعمالها منذ إنشاء قاعدة بيانات الهيئة فى 2008 وحتى الآن، لأسباب تتعلق بتغيير النشاط، والتعثر المالى، وحدوث خلافات بين مساهميها، ويقدر عدد الشركات القائمة بأكثر من 3 آلاف شركة.

و أشار وائل الطحاوى، مدير شركة «BUSINESS TRENDS» لتقديم خدمات الاستشارات والحلول المتكاملة إلى، أن الشركات تعانى من تقلص حجم السوق المحلية تحت ضغوط الظروف الاقتصادية الصعبة التى شهدتها البلاد، والتى أدت إلى ارتفاع رواتب الموظفين وتعثر الشركات الكبرى عن السداد تماما.

واتفق مع الرأى السابق، فى التأكيد على عدم استفادة شركات القطاع من مبادرات البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلاتزال البنوك لا تثق فيها لعدم امتلاكها أصول ثابتة يمكن تقييمها.

وعلق محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات فى جمعية «اتصال» قائلا: إن التعويم كان له أثر إيجابى على تكلفة المنتج المصرى فقد أصبح أكثر تنافسية، مقارنة بالأسواق العربية المجاورة ومنها السعودية، رغم تداعيات القرار السلبية ومنها ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف المرتبات، مما أدى إلى هروب العمالة إلى الخارج.

وكانت «إيتيدا» قد طرحت برنامج فى 6 أبريل الماضى، لتطوير أعمال «الصغيرة والمتوسطة»، فى مجال البرمجيات، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، خلال العام المالى (2018/2017)، من خلال تسهيلات ائتمانية، وحزم تمويل مصرفية بأسعار فائدة 5 و%7 تدرس تحمل نسبة منها، علمًا بأن قيمة التمويل ستتوقف على حجم كل شركة طبقا للتصنيف المعتمد لدى البنك المركزى، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، منذ عدة أشهر على رفع ميزانية برنامج تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، من 20 إلى 25 مليون جنيه.

الشركات المقيدة تتجه لتطبيقها.. والصغيرة تواجه صعوبة التحول

«إيديتا»: نستخدم التكنولوجيا لضبط العملية الإنتاجية والتحكم فى التوزيع والبيع

تمضى شركات الصناعة المصرية، بخطى ثابتة نحو استخدام البرامج والحلول التكنولوجية فى دورة العمل بها، من أجل زيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية.

ورغم تأكيد مسئولى شركات كبيرة فى السوق المحلية، أهمية تلك الحلول والبرامج التكنولوجية فإن الشكوى الوحيدة والجماعية جاءت بسبب ارتفاع تكلفة الحصول على تلك الأنظمة والبرامج.

وشدد مسئولو الشركات المقيدة فى البورصة، على أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة تكلفة الحصول على التكنولوجيا، فى ظل تسعيرها بالعملة الأمريكية، مؤكدين فى الوقت ذاته أن ارتفاع الأسعار سيمنع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة بمزايا التكنولوجيا الحديثة.

وفى الوقت الذى تسعى خلاله شركة «دومتى» للصناعات الغذائية إلى تطبيق برامج «أوراكل» و«GPS» ، تتجه شركتى «إيديتا» و«دايس» إلى برامج وحلول مايكروسوفت «أوفيس» من أجل ضبط العمل بها.

وقال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، إن تكلفة الحصول على التطبيقات والحلول التكنولوجية مرتفعة للغاية ومكلفة، لأن تسعيرها يكون بالعملة الأجنبية «الدولار».

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الحلول والبرامج التكنولوجية، تمنع الشركات الصغيرة والمتوسطة من استخدامها فى دورة العمل بها، ومن ثم يتسبب ذلك فى عدم انتشار البرامج والتطبيقات فى القطاعات الصناعية والتجارية الأصغر حجمًا، بالإضافة إلى تقدم مستوى العملية الإنتاجية ومنع تلك الكيانات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من مزايا التكنولوجية الحديثة.

وأوضح أن شركته تستخدم الحلول والبرامج التكنولوجية فى جميع القطاعات المختلفة بها، سواء كانت أنظمة الإنتاج وقطاع المندوبين وقطاع الشئون المالية.

وتابع : أن شركة بحجم «إيديتا» لا يمكن أن تسير أعمالها فى الوقت الراهن دون الاعتماد على الحلول والأنظمة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الأنظمة التى تستخدمها شركته تمكنها من الحصول على المعلومة، والبيانات فى أقل وقت ممكن، مما يساهم فى سرعة اتخاذ القرارات على أسس علمية دقيقة.

وأشار إلى أن البرامج التكنولوجية المطبقة بـ«إيديتا» تتيح للإدارة معرفة تحركات المندوبين و حركة البيع والنقاط الأكثر والأقل بيعًا، وذلك فى فترة زمنية قصيرة، واصفًا ذلك بأن المعلومة بتيجى فى ثانية.

ورأى أن حقوق الملكية و الصيانة الدورية و الأنظمة التكنولوجية الاحتياطية للأنظمة الرئيسية المستخدمة، من العوامل التى ترفع تكلفة استخدام التكنولوجيا فى القطاع الصناعي.

وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة، و ارتفاع سعر الدولار من 8.80 جنيه إلى 17.60 جنيه، خلال العام الجارى، ساهم فى زيادة تكلفة الحصول على التكنولوجيا الحديثة، متمنيًا أن تنخفض أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، خلال الـ 9 شهور المنتهية من 2017، تحقيقها لصافى ربح 129 مليون جنيه، مقارنة بـ 139 مليونا فى الفترة نفسها من العام الماضي.

وألمح فيكتور فخرى، عضو مجلس إدارة شركة «دايس» للملابس الجاهزة، إلى أن كل الشركات كبيرة الحجم تستخدم البرامج والحلول التكنولوجية فى العملية الإنتاجية والصناعية بها.

وأضاف أن شركته تستخدم أحد برامج منظومة الـ «مايكروسوفت أوفيس» فى التحكم بالعمل داخلها، مؤكدًا أن التكنولوجيا المستخدمة تتيح للشركة التحكم فى قطاع المخازن والمحلات والمناطق البيعية وبيانات البضائع الراكدة.

وأوضح أن البرنامج المستخدم فى شركته يتيح لها إمكانية عمل طلبات الشراء والبيع بسهولة تامة، مما يساعدها فى تنفيذ طلبات عملائها بسرعة كبيرة.

وأشار إلى أن إدارة الحسابات بـ«دايس» تعتمد بشكل كُلى على الحلول التكنولوجية، وق أتاحت للشركة إمكانية الحصول على التقارير، و البيانات المالية التى تساعدها فى اتخاذ القرار السليم فى أقل وقت ممكن.

وأشار إلى أن القطاع الوحيد الذى لم تستخدم التكنولوجيا فيه، هو «الحياكة» والتى تعتمد على العنصر البشرى، وبعض المعدات والآلات فقط.

وعن رسوم الحصول على الحلول التكنولوجية، شدد «فخري»، على إن تكاليفها مرتفعة ومُكلفة، خاصة فى ظل تسعيرها بالدولار، واصفًا تلك الرسوم بأنها «مبالغ فيها» وتتخطى عشرات الألف من الدولارات.

وأكد أن الشركات الصغيرة قد لا تتمكن من الحصول على حلول تكنولوجية حديثة بسبب الرسوم المرتفعة.

وأظهرت نتائج أعمال «دايس» للملابس الجاهزة تحقيقها لصافى ربح 131.360 مليون جنيه، خلال الـ 9 شهور الأولى من 2017 الجارى، مقارنة بخسائر 1.137 مليون جنيه، فى الفترة المقابلة من العام الماضي.

فى سياق متصل، قال أحمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين بشركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، إن شركته تعمل منذ فترة على إدخال الحلول والتطبيقات التكنولوجية فى جميع القطاعات المختلفة بالشركة.

وأضاف أن شركته تسعى خلال الفترة الراهنة إلى تطبيق برامج «أوراكل» والتى تستغرق وقتًا أطول لتطبيقها فى كل الإدارات، بجانب تطبيق برامج الـ«GPS» فى إدارات المبيعات والإنتاجية.

وأكد أن آثار استخدام البرامج والحلول التكنولوجية فى «دومتى» ستظهر بعد انتهاء تطبيق برامج «oracle» و«hand held» والـ«GPS» واكتمال التحول التكنولوجى الكامل بالشركة.

وأشار إلى أن تطبيق برامج الـ«GPS» والـ«oracle» ستساهم فى زيادة احترافية نظام البيع والإنتاجية، وحركة دوران العمل داخل الشركة، بجانب زيادة سرعة تحليل البيانات، و إعداد التقارير ومن ثم توفير بيئة مساعدة لاتخاذ قرارات مبنية على أسس دقيقة ستساهم فى ربحية الشركة مستقبلًا.

وألمح إلى أن تكلفة الحصول على الحلول والبرامج التكنولوجية مرتفعة ومكلفة للغاية، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن فرص حصول الشركات الصغيرة على تلك الأنظمة، ستكون أقل، بالإضافة إلى مستويات منخفضة من التكنولوجية ذاتها.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الغذائية العربية، «دومتى» خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، تراجع أرباحها بنسبة %48، إذ بلغت 28.5 مليون جنيه مقابل أرباح 54.9 مليون للفترة المقابلة من 2016.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل مبيعات1.2 مليار جنيه، بالفترة المقارنة من 2016، فيما زادت تكلفة المبيعات خلال الفترة إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل تكلفة 965.7 مليون جنيه خلال فترة المقارنة قبل عام.