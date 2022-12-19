مطورو «الإدارية» يواصلون القفز بنسب إنشاء المشروعات رغم تحدى التكاليف

تواصل مجموعة من شركات التطوير العقارى العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، القفز بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتها المختلفة، بهدف الالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه مع العملاء، إضافة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب تفادى أى تبعات سلبية للارتفاعات المتتالية فى تكاليف الإنشاء نتيجة تحرير سعر الصرف والأزمات الاقتصادية العالمية.

وفى تحقيق موسع أجرته «المال»، كشف مطورون بالعاصمة على ارتفاع معدلات الإنشاء فى مشروعاتهم المختلفة، مع مواصلة خططهم التوسعية بالحصول على مزيد من الأراضى لإطلاق مشروعات جديدة خلال عام 2023.

بداية، قالت أمنية عوض، رئيس قطاع التسويق بمجموعة DIG العقارية، إن شركتها بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة لمواجهة التحديات التى واجهت السوق، وكان أبرزها تغير سعر الصرف، إلا أنها حققت مبيعات %65 من مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة “تراك 10″ و”تراك 14” خلال 5 أشهر فقط من بداية الطرح.

وأشارت إلى أن الشركة بدأت تمهيد الأرض وتنتظر صدور تراخيص البناء خلال أيام قليلة لبدء أعمال الحفر حرصًا منها على الالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء، وذلك على الرغم من الفترة الصعبة يعانى فيها العالم كله من عدم استقرار اقتصادى.

وأضافت أن تحقيق المبيعات المستهدفة شجع الشركة فى المضى نحو التوسع فى مشروعات جديدة، إذ حصلت “DIG” على قطعة أرض فى مدينة الشيخ زايد لبناء مشروع جديد سيتم الإعلان عن تفاصيله مطلع 2023، وأسست مقر مبيعات فى “زايد” للإشراف على المبيعات.

وعن خطة العام المقبل، أكدت “عوض” أن الشركة تعتزم التوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع جديد سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا، كما تخطط للإعلان عن مشروعات وتوسعات جديدة خلال الربع الأول من العام 2023.

وأكدت رئيس قطاع التسويق بمجموعة DIG العقارية، أن الشركة عازمة على تنفيذ خططها بكل قوة لثقتها بقدرة القطاع العقارى على عبور الأزمات، ورغم حالة القلق التى يعانى منها العالم نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وحالة التذبذب وعدم اليقين، مستشهدة بقدرة القطاع على جذب العملاء الراغبين فى الحفاظ على قيمة مدخراتهم، بل واستثمارها بشكل آمن، إذ إن العقار خاصة فى مصر ملاذ آمن للمستثمرين خاصة فى أوقات الأزمات الاقتصادية.

«هوم تاون»

أما شركة «هوم تاون» للتطوير العقارى فقد وصلت بنسبة الإنشاءات بمشروع “لافاييت مول” بالعاصمة الإدارية إلى %50، وذلك ضمن الخطة الزمنية المحددة والمتفق عليها مع العملاء.

أكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقارى، أن سرعة التنفيذ بالمشروعات تقضى على الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، خاصة فى حالة ارتفاع أسعار مواد البناء واختلاف التسعير عما كان محددًا مع تسويق المشروع، لافتًا إلى أن التنفيذ بمعدلات مرتفعة قضى على هذه الفجوة.

وأضاف أن ارتفاع معدلات التنفيذ والتشغيل فى العاصمة الإدارية وقرب انتقال الحكومة بالكامل إليها، يشجع على زيادة حجم التنفيذ بالمشروعات المختلفة خاصة التجارية منها، لسرعة التشغيل والاستفادة من معدلات الإشغال المتوقعة بالعاصمة تزامنًا مع وجود حياة كاملة.

وأوضح أن مشروع “لافاييت مول” يجمع بين الأنشطة التجارية والترفيهية، ويقع على مساحة 23 ألف متر، إضافة إلى 25 ألف متر لاند سكيب، ويقام على مبنيين، كما أنه عبارة عن دور أرضى و5 طوابق مكررة، وتم التعاقد مع شركة DMA للاستشارات الهندسية لتولى التصميم، ويضم حوالى 600 محل تجارى بواقع 80 ألف متر مساحة بيعية.

«دولمن»

وأعلنت شركة دولمن للتطوير العقارى وصولها بنسبة الإنشاءات فى مشروع “أفنيو المقصد” بالعاصمة الإدارية الجديدة لـ%50، كما تخطط لإنهاء الهيكل الخرسانى بالمشروع يناير 2023.

قال عبدالعظيم خليل، رئيس مجلس إدارة شركة دولمن للتطوير العقارى، إن الارتفاع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتها جزء أساسى من استراتيجيتها، بخلاف استغلال موقعها فى الحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية لسرعة التنفيذ، للاستفادة من حجم الإشغالات المتوقع بالمنطقة عقب انتقال الحكومة للعاصمة.

وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 2300 متر ضمن مشروع “المقصد” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ نسبة المبانى بالمشروع %40 فقط من إجمالى مساحة الأرض، موضحًا أن مشروع المقصد مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية ويوجد به نسبة إشغالات حاليًا تجعل هناك حاجة لتوفير الخدمات المختلفة.

وأشار “خليل” إلى أن شركته ضخت استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه فى المشروع، ومن المخطط ارتفاعها إلى 80 مليون جنيه مع انتهاء المشروع، وتعاقدت على المواد الخام الأساسية كالحديد والأسمنت فى بداية التنفيذ مما أدى لعدم مواجهة الزيادات السعرية التى شهدتها أسعار مواد البناء مؤخرا.

وأكد أن استثمار الدولة فى تنفيذ بنية تحتية قوية ووحدات سكنية وخدمات أساسية فى العاصمة الإدارية هو نواة لرفع نسبة الإشغالات بها، وهو ما يفيد استثمارات المطورين العقاريين، فتهيئة بيئة مناسبة يزيد من إقبال المواطنين للسكن بالمشروع، وبالتالى الحاجة للخدمات المختلفة التى يتم توفيرها من خلال المشروعات التجارية.

وأشار إلى أن الشركة لا يزال لديها نحو %45 من وحدات المشروع مطروحة للبيع، ولا تستهدف إنهاء البيع مع بداية طرحه، فهذا لا يفيد الشركة أو العميل، خاصة فى ظل تغير أسعار مواد البناء نتيجة التحديات العالمية، فالشركة دورها الأساسى البناء والتطوير وهو ما يتم وفق خطة محددة.

نخيل للتطوير

وفى نفس السياق، بدأت شركة نخيل للتطوير العقارى تنفيذ الأعمال الخرسانية بمشروع “TRIO V TOWER” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطتها بسرعة تنفيذ المشروع، ليتناسب مع ارتفاع معدلات التنمية والإشغالات التى تشهدها العاصمة.

وأكد وسيم عودة، رئيس القطاع التجارى بشركة نخيل للتطوير العقارى، خطة الشركة للارتفاع بمعدلات التنفيذ بمشروعها مهما كان حجم التحديات الاقتصادية، فالالتزام مع العملاء ومع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية جزء أساسى من استراتيجية عملها.

وأوضح أنه مع الانتقال التدريجى للحكومة إلى العاصمة الإدارية فستكون هناك حاجة لخدمات لهؤلاء الأفراد، وهى الخدمات التى توفرها المشروعات متعددة الاستخدامات، والتى تستثمر بها الشركة والعميل أيضًا، وهو ما يعنى تشغيل المشروعات، وتحقيق عائد على الاستثمار بها.

وأشار إلى أن مشروع “Trio V Tower” تجارى إدارى يقع على مساحة تبلغ نحو 7 آلاف متر مربع، ويتم البناء على 2100 متر مربع فقط، كما تم التعاقد مع كيانات قوية للتنفيذ بأعلى معايير الجودة، إذ يتولى مكتب محرم -باخوم أعمال الاستشارى الهندسى، ومكتب أركريت أعمال المصمم الهندسى للمشروع، وكذلك التعاقد مع شركة MRB لإدارة وتشغيل المشروع.

زودياك القابضة

فيما اختلف طريق شركة زودياك للتطوير العقارى فى التوسع، بعدما استحوذت على شركDEVELOPMENT CAPITAL GATE وذلك فى إطار خطط زودياك للتوسع، وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق.

وقال حسن حسانين، رئيس مجلس إدارة مجموعة زودياك للتطوير العقارى، إن الشركة على ثقة كبيرة بقوة القطاع العقارى المصرى، خاصة العاصمة الإدارية، واستحوذت على شركة CAPITAL GATE بهدف زيادة حجم أعمالها واستثماراتها ودعما لخطط وجهود الدولة للتوسع عمرانيا وتدشين مدن الجيل الرابع.

وأشار “حسانين” إلى أن “زودياك” حققت نجاحًا لافتًا فى العاصمة عبر مشروعيها كيزار وميزار 2 بالداون تاون.

وأكد أن العاصمة الإدارية لا تزال تتصدر قمة الوجهات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة للغاية، خاصة مع بدء الحكومة تطبيق خطط انتقالها لمقاراتها الجديدة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، مضيفاً أن زودياك انتهت من بيع %80 وحدات مشروعيها.

ورأى أن القطاع العقارى يظل الأفضل استثمارًا وأكثر أمانًا واستقرارًا من القطاعات الأخرى، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف أسواق العالم.

«رويال وان» للتطوير

فيما أعلنت شركة رويال وان للتطوير العقارى انتهاءها من تنفيذ الهيكل الخرسانى والواجهات الزجاجية بالكامل لمشروع “كابيتال برايم بيزنس بارك” بالعاصمة الإدارية، وذلك ضمن خطة العمل المحددة القائمة على سرعة التنفيذ مع الحفاظ على معايير الجودة.

قال ساهر مجدى، رئيس القطاع التجارى بشركة رويال وان للتطوير العقارى، إن التنفيذ لهذه الأعمال تم وفقًا للمعايير والتفاصيل المعلنة والمتفق عليها مع العملاء، ما يؤكد مصداقيتها ووضع تصميم يمكنها تنفيذه، مع الالتزام بمعايير الاستدامة.

وأكد أن الشركة بدأت تنفيذ التشطيبات الداخلية للمشروع بأعلى معدلات السرعة والجودة، بحيث تتمكن من التنفيذ والتسليم قبل الموعد المحدد مع العملاء، على أن تبدأ تسليمات خلال 2023، ما يعظم من العائد الاستثمارى ويجعل التشغيل متواكب مع تشغيل العاصمة الإدارية ووجود حياة بها عقب انتقال الحكومة بمقراتها الوزارية إليها.

وأوضح أن “كابيتال برايم بيزنس بارك” عبارة عن مشروع تجارى إدارى سكنى فندقى طبى، ويضم جزءًا إداريًا بإجمالى 61 وحدة بمساحات تبدأ من 43 مترًا للوحدة، ويتولى مكتب رائف فهمى القيام بدور الاستشارى الهندسى.

ولفت إلى أن المشروع يضم 45 وحدة بالجزء التجارى بمساحات تبدأ من 38 مترًا للوحدة، كما يضم جزءًا طبيًا بإجمالى 21 وحدة بمساحات تبدأ من 22 م للوحدة، وهذه الوحدات تتناسب مع العملاء المستهدفين، وتم تصميمها بحيث يتم الاستغلال الأمثل لكل جزء داخل الوحدة.

خطوة هامة بدون النظر للمبررات

فيما رأى جون سعد، خبير الاستثمار العقارى، إن شركات التطوير وتحديدًا العاملة فى العاصمة الإدارية فى موقف لا تحسد عليه، فى ظل امتلاكها مشروعا أو اثنين، وتسابقها فى السابق على بيع أغلب الوحدات، بما قد يمثل صدمة لكثير من المطورين نظرًا لعدم قدرتهم على مواجهة الارتفاعات المطردة فى تكاليف مواد البناء.

وأكد أن التحدى الأهم لدى مطورى العاصمة هو الالتزام بالجدول الزمنى المتلفق عليه فى الإنشاءات مع العملاء وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والوصول لتجربة نجاح فى العاصمة وعدم النظر للخسائر المتكبدة، باعتبار أن أى فشل فى تنفيذ مشروع بالعاصمة الجديدة كفيل بالقضاء على سمعة المطور فى المستقبل.

ودعا المطورين لوقف مؤقت لبيع الوحدات فى المرحلة الراهنة، فى ظل عدم القدرة على التسعير العادل والمضمون نظرًا للتقلبات المستمرة فى أسعار مواد البناء.

ونشرت «المال» فى السابق خبرًا يتضمن دراسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية إجراء مراجعة شاملة لمدى التزام المطورين بالمشروعات الجارى تنفيذها فى العاصمة، مع منح مهلة 3 أشهر فقط للشركات غير الملتزمة بالجدول الزمنى للتنفيذ أو الاشتراطات البنائية، يعقبها إمكانية فرض غرامات مالية كبيرة.

وكان المهندس خالد عباس، رئيس الشركة قد عقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلى جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لبحث الآليات المشتركة للعمل معًا للخروج بالعاصمة فى أفضل شكل، وحل جميع الإشكاليات التى تواجه المطورين.

وقالت مصادر مقرَّبة من الملف إن اجتماع عباس مع المطورين، تناول كل الملفات والعقبات لضمان حلّها، ومنها ملف منح تيسيرات للمطورين؛ أبرزها مد آجال سداد أقساط الأراضى، أو فترات تنفيذ المشروعات.

وأوضحت أن “عباس” أبدى تفهمًا لمساندة المطورين، لكنه اشترط التأكد من جديتهم والتزامهم بالجدول الزمنى للتنفيذ وسداد الأقساط السابقة، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية ومعدل التضخم.

وتابعت أنه بعد مراجعة شركة العاصمة لتطور الأعمال فى كل المشروعات، سوف يتم منح مهلة 3 أشهر للشركات غير الملتزمة بالجدول الزمنى للتنفيذ أو الاشتراطات، وبعدها قد يتم فرض غرامات مالية «كبيرة» أو على أقصى تقدير إمكانية سحب الأرض.

«دولمن» تنجز هيكل «أفنيو المقصد» خلال أسابيع قليلة.. وترفع الاستثمارات إلى 80 مليون جنيه

«نخيل» تطلق الأعمال الخرسانية بـ«Trio V Tower»

«زودياك القابضة» تستحوذ على CGD ضمن خططها التوسعية

«رويال وان» تدشن الواجهات الزجاجية «كابيتال برايم بيزنس بارك»

مجموعة «DIG» تترقب تراخيص البناء.. وتخترق “الشيخ زايد” فى 2023

«سعد»: الأهم الاستمرارية وتحقيق تجربة نجاح فى العاصمة مهما كانت الخسائر