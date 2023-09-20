مطورون يطلقون عروضامغرية فى «سيتى سكيب» لاقتناص اهتمام المستثمرين بشراء العقار

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ12 من معرض «سيتى سكيب مصر»، والتى تشهد تسابقا لافتا بين شركات التطوير العقارى فى طرح عروض مغرية، سواء فى السداد النقدى أو التقسيط، وذلك لجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء.

وتأتى نسخة 2023 فى ظل إعلان عدة شركات عن تحقيق مبيعات قياسية فى النصف الأول من العام الحالى، أبرزها مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، و”تطوير مصر”، و”ماونتن فيو”، و”أوراسكوم للتنمية”، و”بالم هيلز”، وغيرها، والتى أكدت اهتمام المواطنين بشراء العقار فى الفترة الراهنة باعتباره الملاذ الآمن من التقلبات الاقتصادية، ومخزن العملة.

قال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التى ألقت بظلالها على جميع القطاعات فإن شركته حققت 12 مليار جنيه مبيعات خلال النصف الأول من 2023، بنمو سنوى %400، لتصبح أعلى مبيعات تسجلها فى تاريخها عن نفس الفترة، وهو ما دفعها لزيادة مستهدفاتها البيعية هذا العام من 15 إلى 18 مليار جنيه.

وتنوى شركة إيدج ستون القابضة، على سبيل المثال، توفير عدة عروض بالمعرض، أولها خصم يصل إلى %40 من قيمة الوحدة فى حالة الشراء النقدى، وبكامل المبلغ، والثانى توفير الفرش لأول 10 وحدات يتم بيعها، وأخيرًا إتاحة كل الأجهزه الكهربائية لتالى 20 وحدة، وذلك لمشروع مورايا السكنى بالعاصمة الإدارية.

أما باقى الشركات فقد وضعت نظم سداد مختلفة ومرنة، منها مقدم 10% وفترة سداد 6 سنوات، أو %15 و7 سنوات، أو %20 والباقى على 8 سنوات.

وقال محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري، إن شركته ستشارك بـ4 مشروعات فى شرق وغرب القاهرة هى كابيتال تاورز، كابيتال جرين نيو زايد، إيست بوينت، بارك بوينت، كما تستهدف مبيعات تعاقدية خلال “سيتى سكيب” بقيمة 800 مليون جنيه.

أما شركة آى كابيتال للتنمية العمرانية فقررت المشاركة بخصومات على مشروعها “أورلا السكنى”، بمقدم %0 وأقساط حتى 10 سنوات.

وستطرح شركة أربن لينز للتطوير العقارى وحدات متنوعة، منها الجزء التجارى بمشروع “Yellow” السكنى الطبى الفندقى التجارى الإداري، بمنطقة التجمع الخامس.

وتشارك شركة خالد صبرى هولدينج فى المعرض بمشروع روسيل سيتى بمدينة المستقبل على مساحة 56 فدانا، والذى يضم فيلات وشققا سكنية ومولات تجارية، وتطرح عرضا حصريا عبارة عن تشطيب مجانى على الوحدات المبيعة بالمعرض، خاصة فى ضوء ارتفاع تكلفة التشطيب حاليًا.

أما شركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى فتجهز عروضا حصرية على مشروعاتها فى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، منها إطلاق مرحلة فى مشروع كابيتال أفنيو العاصة، تضم 50 وحدة سكنية سيتم تسليمها كاملة التشطيب، إضافة لسداد %10 مقدم، والباقى على 7 سنوات، ليناسب القوة الشرائية للشريحة المستهدفة، والمقرر تسليم وحداته عام 2027.

كما تقدم برنامج سداد للتيسير على الراغبين فى اقتناء وحدات بمشروع بلو تري، تشمل دفع %5 مقدم وتقسيط لمدة 8 سنوات، بعدما حققت مبيعات بالمشروع تخطت 2 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط.

وقال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذى لشركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقاري، إن شركته تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها فى نقل تجربتها العمرانية الفريدة فى الإمارات للسوق العقارية المصرية خلال وقت قياسي، لذلك ضخت استثمارات بأكثر من 12 مليار جنيه خلال 25 شهرًا.

يشارك فى معرض “سيتى سكيب مصر 2023” أكثر من 70 عارضًا من كبرى الشركات العقارية فى مصر والعالم، والتى ستستعرض خلال المعرض عددا كبيرا من المشروعات والتجمعات السكنية، التى تم بناؤها وفقًا لأحدث وأرقى التصميمات العالمية.

يذكر أن المعرض يقام على مساحة 35 ألف متر مربع، مقسمة على 4 صالات مغطاة، ويتوقع حضور أكثر من 20 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض حضورًا كبيرًا من المستثمرين والمطورين العقاريين والعملاء والجمهور، إذ يعد بمثابة منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات فى مجال العقارات بين كل المهتمين بذلك القطاع الإستراتيجي، الذى يسهم فى دعمه ونموه وتحفيز الاستثمارات فيه.