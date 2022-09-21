مطورون يطرحون عروضا مغرية لتحفيز قوى شرائية مجهدة بالتضخم

تتسابق شركات التطوير العقارى خلال الأيام القادمة لتقديم عروض بيع استثنائية خلال معرض سيتى سكيب 2022، وهذا العام اتجه المطورون لزيادة فترات سداد الأقساط لتتناسب مع الارتفاعات المطردة فى الأسعار، بخلاف طرح وحدات بمساحات تبدأ من 50 مترا، لجذب العملاء فى فترة تتسم بتزايد معدلات التضخم.

وتشابهت عروض نسبة كبيرة من المطورين فى طرحهم لوحدات جاهزة التسليم ، فى فترة بات هناك تخوف من جانب العملاء فى عدم قدرة الشركات على استكمال المشروعات، كما يتسم المعروض بالتنوع فى الوحدات السكنية وغيرها كالتجارى واللإدارى والفندقى.

شركة عربية للتنمية والتطوير العقارى تشارك فى المعرض وتقدم عروضاً استثنائية بالأخص على مشروع صن كابيتال غرب القاهرة، بمقدم %0 وقسط يصل لـ10 سنوات، والإعلان عن التسليم الفورى للوحدات.

أما شركة آى جى آى فتشارك بمحفظة وحدات سكنية فاخرة وتقدم عروض وتسهيلات استثنائية تبدأ من مقدم 5 % وتقسيط حتى 9 سنوات، بخلاف طرح وحدات بمساحات 50 متراً وتبدأ أسعار مشروعاتها من مليون جنيه للوحدة، ويمكن للعميل الحصول على وحدة بمقدم يبدأ من 50 ألف جنيه، كما يمكن الحصول على وحدة نموذج 3 غرف نوم بسعر 1.5 مليون جنيه وتقسيط على 8 سنوات.

فى حين اتجهت شركة أوراسكوم للتنمية لتقديم خطط سداد تصل إلى 9 سنوات بأقساط متساوية فى مرحلتى كلوب ريزدنس وهيلسيايد بمدينة أو ويست غرب القاهرة .

وتراهن شركة هايد بارك على تقديم منتجات متكاملة فى مشروعاتها المنتشرة فى شرق وغرب القاهرة بخلاف الساحل الشمالى، بتصميمات عصرية تناسب مختلف الأذواق، كما تتيح عرضاً مقدم %5 والباقى على اقساط متساوية لمدة 9 سنوات فى مشروع غرب القاهرة.

أحمد العدوى الرئيس التنفيذ لشركة إنرشيا للتنمية العقارية اعتبر أن معرض سيتى سكيب مصر أحد الفعاليات العقارية الهامة لدوره فى التواصل المباشر مع العمل والتعريف بأبرز المستجدات بالسوق، وخلال المعرض ستطرح الشركة وحدات مرحلة «أيلا».

وأشار لـ «المال» إلى أن الشركة تقدم أسعار تنافسية وعروض مميزة على المشروعات المطروحة، وتستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 500 مليون جنيه خلال فعاليات المعرض.

أما شركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، فستقجم عروض على مشروع كابيتال أفنيو بتسهيلات تصل إلى 10 % مقدم والتقسيط على مدار 12 عام، إلى جانب عرض مختلف الفرص الاستثمارية وذلك بهدف جذب أكبر فئة من المستثمرين المحليين والدوليين.

نفس الأمر فى شركة أتريك للتطوير العقارى والتى طرحت نظام سداد %5 مقدما والباقى على 8 سنوات بيع وحدات مشروع بوهو العين السخنة، بخلاف إتاحة شاليهات بمساحات من 50 إلى 150 متر كاملة التشطيب، بالاضافة لطرح وحدات مشروع ووك بورد العاصمة بمقدم %5 وسداد على 10 سنوات.

فيما اتجه مطورون لاجراء خصم على سعر الوحدات رغم ارتفاع عناصر التشييد، على رأسهم شركة فاو للتطوير العقارى، والتى تجرى خصم %10 على وحدات المرحلة الأخيرة من مشروع سولاس بالحى المالى فى العاصمة الإدارية.