مطورون عقاريون يسجلون مبيعات فوق مستهدفاتهم فى «سيتى سكيب 2022»

أكد مسئولو عدة شركات تطوير وتسويق عقارى ارتفاع الإقبال من جانب العملاء خلال معرض «سيتى سكيب 2022»، والذى أدى لتحقيقهم مبيعات فاقت المستهدف خلال أيام انعقاده فى الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الحالى.

استطاعت شركة «جى فى» للتنمية تسجيل مبيعات «كبيرة» بمشروعات الساحل الشمالى وبورسعيد وطربول الصناعية.

وحققت شركة مدار العقارية مبيعات قاربت 600 مليون جنيه، بينما قفزت فى «كولدويل بانكر مصر» بنسبة %23.

وصف شريف حمودة، الرئيس التنفيذى لشركة جى فى للتنمية، الإقبال على معرض سيتى سكيب 2022 بأنه فوق المتوقع، وبالفعل حققت الشركة مبيعات تجاوزت المستهدف فى مشروعاتها بالساحل الشمالى وبورسعيد، بخلاف المدينة الصناعية طربول.

وتابع لـ«المال» إن طربول حصلت على اهتمام لافت من الأفراد وصغار المطورين الراغبين فى إنشاء ورش ومصانع جاهزة داخل المدينة، وهو ما كان مفاجأة بالمعرض، كما حقق مشروعا «وايت ساند الساحل»، و«تايم سكوير» بورسعيد مبيعات كبيرة، رافضًا الكشف عن أى أرقام.

«جى فى» تتلقى طلبات للمشاركة فى «طربول».. وتستثمر 200 مليون جنيه بمبنى مدينة نصر

وأكد أن الشركة تستعد خلال الفترة المقبلة لبدء إنشاء مشروع المبنى الإدارى الطبى فى منطقة مدينة نصر، بحجم استثمارات مرتقب يقارب 200 مليون جنيه.

ويقام مشروع تايم سكوير على مساحة 51 ألف متر ببورسعيد، باستثمارات متوقعة قدرت بـنحو 5 مليارات جنيه، ويضم وحدات تجارية وإدارية ومتنوعة، أما «طربول» فتقام على مساحة 26 ألف فدان، وتضم وحدات صناعية وسكنية.

«مدار» تحقق من 500 إلى 600 مليون حجوزات بمشروعى الساحل والسخنة

وقال جاسر بهجت، الرئيس التنفيذى لمدار للتطوير العقارى، إن شركته تفاجأت بالإقبال اللافت فى المعرض، وهو ما ظهر فى تحقيقها مبيعات تتراوح من 500 إلى 600 مليون جنيه بشكل فاق المستهدف.

وأكد بهجت لـ«المال» أن «مدار» شاركت فى المعرض بمشروعى أزهى العين السخنة، والساحل الشمالى، وتم طرح أنظمة سداد مرنة ومميزة أسهمت فى جذب العملاء، رغم أن الشركة كانت تستهدف أساسًا التعريف بمشروعاتها من خلال التواجد.

وتمتلك «مدار» مشروع أزهى العين السخنة على مساحة 400 فدان، ويضم 2500 وحدة سكنية، ويتضمن عدة فنادق.

فيما أطلقت خلال العام الحالى مشروع أزهى الساحل الشمالى على مساحة 250 فدانًا، بمنطقة خليج رأس الحكمة، ويضم 2400 وحدة متنوعة، باستثمارات تقارب 16 مليار جنيه.

«كولدويل بانكر» تبيع وحدات لشركات بنحو 1.650 مليار

وأشار كريم زين، المدير التنفيذى لشركة كولدويل بانكر مصر، إلى أن شركته حققت مبيعات للمطورين خلال المعرض بقيمة 1.650 مليار جنيه.

وأكد أن القطاع العقارى يشهد نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد الطلب على كل العقارات، ومنها السكنى والإدارى والتجارى والطبى والساحلى، وهو ما ظهر فى «سيتى سكيب 2022» بزيادة المبيعات بنسبة %23 عن المحقق فى العام الماضى.

وتأسست شركة كولودويل بانكر العالمية عام 1906، ويوجد لديها حاليًا أكثر من 3000 مكتب على مستوى العالم، وبدأت أعمالها فى الشرق الأوسط عام 2001، وتمتلك شبكة كبيرة من المكاتب فى مصر، وتقدم خدمات الدراسات التسويقية وتقييم الأوصل وإدارة التطوير.

وقال خالد السيوفى، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتطوير العقارى، إن شركته حققت %85 من المستهدف البيعى فى «سيتى سكيب 2022»، من خلال المرحلتين الثانية والثالثة بمشروعها كايو العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من العملاء، باعتباره أحد الأحداث العقارية المهمة التى تشهدها السوق سنويًا للباحثين عن فرص استثمارية وأنظمة سداد لا تتكرر.

ولفت إلى أن «كونتكت» طرحت مراحل بوحدات تبدأ من 35 حتى 400 متر، بخلاف سداد %10 مقدم تعاقد وتقسيط حتى 8 سنوات، ويعتبر «كايو مول» ثالث مشروع لكونتكت فى العاصة، وهو مبنى تجارى بالكامل.

فيما رأى رئيس إحدى شركات التطوير العقارى أن المعرض شهد حضورًا من جميع شرائح المواطنين الراغبين فى شراء عقارات، باعتبارها من الملاذات المهمة للاستثمار لمواجهة ارتفاعات التضخم العالمى، وما يتبعها من قرارات سياسة نقدية متقلبة.

وأوضح أن مناطق القاهرة الجديدة وأكتوبر وزايد بخلاف الساحل الشمالى، كانت صاحبة النصيب الأكبر فى الطلب، تزامنًا مع البحث عن الوحدات جاهزة الاستلام، أو تحت الإنشاء، وسيتم تسليمها فى أقل من عامين، فى محاولة لتجنب مبيعات «الأوف بلان» (وحدات لم يبدأ إنشاؤها بعد).