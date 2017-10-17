مطورون عقاريون: الصعيد سوق مليئة بالفرص

❐ ممدوح بدر الدين: نطالب بالاطلاع على خطة التنمية وأماكن تنفيذ مشروعات المرافق ❐ درويش حسنين: الشركة من أوائل المطورين الذين استثمروا بها ❐ ماجد حلمى: ندرك أهميتها ويجب دراستها جيدا بدور إبراهيم تبحث شركات التطوير العقارى عن الفرص الاستثمارية التى تضمن لها تحقيق عوائد اقتصادية، إضافة إلى القيام بد

❐ ممدوح بدر الدين: نطالب بالاطلاع على خطة التنمية وأماكن تنفيذ مشروعات المرافق

❐ درويش حسنين: الشركة من أوائل المطورين الذين استثمروا بها

❐ ماجد حلمى: ندرك أهميتها ويجب دراستها جيدا

بدور إبراهيم

تبحث شركات التطوير العقارى عن الفرص الاستثمارية التى تضمن لها تحقيق عوائد اقتصادية، إضافة إلى القيام بدورها التنموى ومساعدة الدولة فى خلق منافذ ومدن جاذبة للكتل السكانية ورؤوس الأموال المستقبلية.

وفتحت دعوة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولى، الشركات العقارية للاستثمار فى مدن الصعيد والوجه البحرى، باب النقاش بين المطورين؛ لبحث الفرص الاستثمارية بتلك المدن مع تحديد التحديات التى تواجهم فى الاستثمار بها.

وأبدى أعضاء مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى خلال اجتماعهم، رغبتهم فى الاستثمار وتنفيذ مشروعات بتلك المدن، فى ظل إيمانهم بوجود فرص استثمارية حقيقية بها، إضافة إلى ضرورة مساعدة الدولة فى تحقيق خطتها التنموية والتى تم قطع شوط كبير بها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن أعضاء الشعبة أبدوا استعدادهم لخطوة الاستثمار فى محافظات ومدن المجتمعات العمرانية بالصعيد عقب عرض المقترح خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، وذلك فى إطار رغبتهم الجادة فى المشاركة بخطة تنمية تلك المدن وتوفير أكبر قدر من الاحتياجات السكنية لأهالى تلك المحافظات.

وشدد على أهمية الاطلاع على خطة الدولة للتنمية العمرانية فى الصعيد والمدن الجديدة والأماكن المستهدفة فى تنفيذ أعمال المرافق والخدمات، حتى يتمكن المطورون من اختيار قطع الأراضى المناسبة وعدم تنفيذ مشروعات فى مناطق لا تقع ضمن الخطة العاجلة لتنفيذ مشروعات المرافق والخدمات، الأمر الذى يؤثر على الجدوى الاستثمارية لتلك المشروعات ومعدلات البيع والتسويق.

وأضاف أن أعضاء الشعبة وقعوا خلال الاجتماع على استمارة حملة «عشان تبنيها» والتى تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لتصبح أول كيان ينضم للحملة ويقوم أعضاؤه بالتوقيع على الاستمارة إيمانا بأهمية ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة واستكمال خطة التنمية والتطوير التى انتهجتها الدولة تحت قيادته فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أعضاء الشعبة اقترحوا التوقيع على الاستمارة خلال الاجتماع وتمت الموافقة على طلبهم، لافتا إلى دعم الشعبة لخطط الإصلاح والتنمية المتبناه والمطبقة من قبل الدولة.

وأوضح بدر الدين أنه تمت مناقشة العديد من التحديات التى تواجه أعضاء الشعبة العاملين بالقطاع العقارى، وتم حصرها ومناقشة بعض الحلول المقترحة تمهيدا للعرض على الجهات المختصة فى أسرع وقت لتذليل العقبات أمام الشركات ودفع معدلات العمل والإنشاء.

وأشار إلى أنه من ضمن التحديات إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية التى يتم تنفيذها ضمن المشروعات العقارية، خاصة أن هذا الإجراء سيسهم فى تحميل الشركات أعباء إضافية ورفع القيمة الإيجارية والتأثير على معدلات الإقبال على تلك الأنشطة.

وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إنه تم قطع كبير فى وضع أسس للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتصدى للأخطار الأمنية، والتحديات التى تهدد استقرار المجتمع، بما يتطلب المضى قدما نحو استكمال تلك الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وأضاف أن الاستثمار بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بالصعيد أو الوجه البحرى ضرورة، فى ظل تنامى الاحتياجات السكانية لأهالى تلك المناطق، والتى تمثل سوق واعداً وجاذبا للاستثمارات، لافتا إلى أن الشركة تعد من أوائل شركات التطوير العقارى التى التجأت إلى تلك الخطوة فى الآونة الأخيرة إيمانا منها بضرورة مساعدة الدولة فى تنمية تلك المدن.

وأشار إلى أن الشركة السعودية المصرية للتعمير نفذت مشروعين فى أسيوط، وحققت أعلى معدلات ربحية نتيجة الطلب الحقيقى والتزام العملاء بالمحافظة بمواعيد السداد والأقساط، بما حفز الشركة على تكرار التجربة وتنفيذ مشروع جديد بمدينة أسيوط الجديدة.

وشدد على أن الشركة حرصت على انتقاء أراضى الحصة العينية التى سددتها وزارة الإسكان فى الزيادة الأخيرة لرأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير بأماكن متفرقة بالجمهورية، لتشمل القاهرة الجديدة والوجه البحرى عبر مدينة دمياط الجديدة والوجه القبلى، عبر مدينة أسيوط الجديدة، تأكيدا رغبتها التنموية فى رفع القيمة المضافة بمختلف مدن المجتمعات العمرانية.

وكان قد تم رفع رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير، والتى تعد شركة مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية بالمناصفة بدايات 2015، وسددت الحكومة السعودية حصتها فى زيادة رأس المال نقدًا بقيمة 121.5 مليون دولار، فيما سددتها الحكومة المصرية بصورة عينية بنفس قيمة الحصة النقدية فى صورة 3 قطع أراض بأسيوط الجديدة والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة.

وأكد المهندس ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، أن الشركات العقارية تدرك جيداً لحجم الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظات ومدن الصعيد فى مصر، باعتبارها أسواقا بكراً تتسم باحتياجات متزايدة للمنتجات العقارية المختلفة سواء السكنية أو الخدمية المتنوعة، لافتا إلى أهمية توفير تحفيزات للقطاع الخاص للاستثمار بتلك المدن ووضوح الرؤية الاستثمارية والتنموية للدولة حتى تتمكن الشركات من إعداد خططها التسويقية.

ولفت إلى أهمية دارسة طبيعة السوق واحتياجات تلك المحافظات من قبل الشركات جيداً قبل البدء فى تنفيذ مشروعات وضخ استثمارات، موضحا أن الشركة تسعى دائما لتنمية واقتحام مدن ومحافظات جديدة ومنها الصعيد.

وأضاف المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية، أن السوق المصرية تعد من أقوى الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط؛ نظرا لوجود العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات والمدن، مشيرا إلى أن الشركة مهتمة بالاستثمار بمختلف المحافظات ومنها الصعيد.

ولفت إلى أن الشركة تدرس جيدا الفرص المتاحة وتعتمد على استطلاع آراء العملاء قبل التوجه للاستثمار فى أية منطقة جديدة، مشيرا إلى أهمية تفعيل آليات التعاون بين الدولة والقطاع الخاص للاستثمار فى مدن الصعيد والعمل على جذب الكتل السكانية إليها.

وأكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إبداء عدد كبير من أعضاء الشعبة رغبتهم فى الاستثمار بمدن الصعيد والاطلاع على مخطط التنمية لوضع خطط ودراسات اقتصادية واستثمارية سليمة.

ولفت إلى أن توقيع أعضاء الشعبة على استمارة حملة “عشان تبنيها” ينبع من اقتناعهم ببرامج التنمية والإصلاح الاقتصادى التى تم تطبيقها، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، لافتا إلى بدء جنى ثمار التنمية بافتتاح وظهور ملامح عدد من المشروعات التنموية الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا، موضحا أن القيادة السياسة بذلت جهوداً ملحوظة فى العديد من الملفات الأخرى من الأمن والقضاء على الإرهاب.

وأضاف المهندس أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة لـ”تطوير مصر”، أن الفترة المقبلة تتطلب جهدا لتحقيق مخطط التنمية العمرانية المستهدفة واستغلال الفرص الاستثمارية بمختلف مدن المجتمعات العمرانية، ومنها الصعيد، مشيرا إلى أهمية الخروج من النطاق الضيق للتنمية من قبل الشركات العقارية.

وأشار إلى أهمية النظر للتحديات التى تواجه شركات الاستثمار بمحافظات الصعيد من قبل الدولة، والبدء فى وضع حلول جادة لها، خاصة أن الشركات لا تمانع فى اقتحام المدن الجديدة والناشئة فى حال عدم وجود تحديات وقدرتها على تحقيق الجدوى الاستثمارية والاقتصادية المنشودة، مضيفا أن السوق يمتلك العديد من شركات التطوير الجادة والراغبة فى مساعدة الدولة فى تنفيذ خطتها لتنمية مختلف المدن والمجتمعات.