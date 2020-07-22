مطورون عقارون: التحول الرقمي لسوق العقارات أصبح حتميا بعد كورونا

عقد خبراء وقادة السوق العقاري المصري “جلسة ختامية للتحول الرقمي لسوق العقارات”، بهدف تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية والذكية في السوق المصري التي أجرتها اللجنة العقارية التابعة لـ «إنفستجيت»، والتي من شأنها الارتقاء والنهوض بقطاع العقارات وإعادته إلى المسار الصحيح، وتعظيم الاستفادة من التقدم التكنولوجي في الخطط المستقبلية للتطوير العقاري.

وناقش المشاركون كيفية تحقيق أقصى استفادة من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز(AR) والذكاء الاصطناعي (AI) وتقنية Blockchain «بلوك تشين»، التي تم مناقشتها على مدار الـ 3 أيام الماضية في الأسبوع الرقمي لـ «إنفستجيت».

وشارك خلال جلسة اليوم الرابع لـ «الأسبوع الرقمي»، أعضاء اللجنة العقارية التابعة لـ «إنفستجيت» وعددًا من خبراء السوق العقاري في مصر، وهم: المهندس فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة «مينا»، بحضور الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر».

كما شارك المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»، ونهاد عادل، الرئيس التنفيذي لشركة «KVRD»، والمهندس هشام شكري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «رؤية»، وعمرو القاضي، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للعقارات، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» للتطوير العقاري.

أحمد شلبي: التسويق الإلكتروني الفعال يساهم في الوصول شريحة العملاء المستهدفة بقطاع العقارات

وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إن تطبيق التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز(AR) والذكاء الاصطناعي (AI) يلعب دورًا أسياسيًا في التحول الرقمي لصناعة العقارات.

وأوضح أن التسويق الإلكتروني الفعال بالإضافة إلى توافر البيانات التحليلية الكاملة سوف يساهم في الوصول إلى شريحة العملاء المستهدفة.

وتابع أن تطبيق تقنية الـ «بلوك تشين» سوف يعزز من التصدير العقاري ولكن ذلك يتطلب التعاون بين كلاً من الحكومة والمطورين العقاريين، من خلال إصدار التشريعات الخاصة بالبيع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والعقود الذكية.

وشدد علي ضرورة توفير شركات التطوير العقاري البنية التحتية القوية في مشروعاتها وتوفير المنتج العقاري الذكي والمناخ الاستثماري، مؤكدًا أن كل ذلك سوف يترتب عليه زيادة المبيعات المحلية والدولية.

عمرو سليمان : التحول الرقمي في قطاع العقارات المصري أصبح أمرًا حتميًا

ومن جانبه، أوضح المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»، أن التحول الرقمي في القطاع العقاري المصري أصبح أمرًا حتميًا خاصةً عقب أزمة «كوفيد-19» التي أدت إلى بعض التغييرات في احتياجات العملاء مثل العمل من المنزل.

وأكد أن القطاع العقاري المصري لا يقل عن الأسواق المثيلة له في أوروبا والولايات المتحدة.

كما لفت إلى أنه يجب على شركات التطوير العقاري الترويج لمشروعاتها بشكل مختلف ومبتكر في الخارج مما سيعود بالنفع على التصدير العقاري، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه عالمي لصناعة “المباني السعيدة” التي تحقق الترفيه والسعادة للعاملين، حيث أن الشركات العقارية أمامها فرصة ذهبية لتطبيق هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن شركة «ماونتن فيو» قامت ببناء أول مبنى سعيد «Heartwork» حيث تشير الدراسات العالمية إلى أن 85% من الموظفين غير سعداء بأماكن العمل.

وأضاف أن الشركة أعلنت أثناء مشاركتها في مؤتمر ومعرض BOMA الدولي، عن مشروع مشترك جديد مع شركة «HD» و «CallisonRTKL»، حيث استطاعت «ماونتن فيو» إقناع الشركتين للتعاون من أجل تطوير مجمع تجاري مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعد الأول في مصر.

وقال نهاد عادل، الرئيس التنفيذي لشركة «KVRD»، إن 40% من سوق العمالة في العالم من الجيل (Z)، لذلك يجب على شركات التطوير العقاري الاستفادة من الحلول التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي للسوق العقاري بشكل أكبر، مما سيأثر على التصدير العقاري بالإيجاب في المستقبل القريب.

ولفت إلى أنه يجب استخدام التقنيات الحديثة، خاصة في المدن الذكية، في دراسة مرحلة ما قبل التصميم مثل تحديد أماكن قطع الأراضي المناسبة لضمان استدامة المشروعات العقارية.

كما أكد على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات التفصيلية من خلال الهيئات العلمية والجامعات من أجل النجاح في تحقيق التحول الرقمي، لأن هذه الدراسات سوف توفر المعلومات الكافية عن كل ما يخص التكنولوجيا الحديثة واحتياجات العملاء المتغيرة لتسهيل اتخاذ القرار وتحديد أشكال البناء في المشروعات السكنية والتجارية.

واتفق معه المهندس عمرو سليمان فيما يتعلق بإنشاء كيان أو هيئة محايدة لدراسة السوق العقاري المصري مما سيعزز التصدير العقاري.

وأشار إلى أن شركة «ماونتن فيو» استعانت بشركة «Rix» لتقييم السوق العقاري المصري بحيادية من أجل تحقيق المصداقية في هذا السوق للعملاء في الخارج، بالإضافة إلى أنها ستعطي الفرصة للشركات العقارية للتعاون مع بعضها البعض، كما أن دراسات الشركة سوف تعطي مؤشرات للمطورين عن الاستثمار في الوحدات السكنية والإدارية كما أنها ستساعد الحكومة في تحديد طرح الأراضي، لذلك تطبيق تقنية الـ «بلوك تشين» سوف تسهل إجراء المزيد من الدراسات.