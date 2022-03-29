مطورون روس ينشئون متجر بديل لجوجل بلاي

سيبدأ تدشينه في التاسع من مايو، الذي يوافق عطلة وطنية في روسيا للاحتفال بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية

عمل مطورو تكنولوجيا روس على إنشاء بديل لمتجر جوجل بلاي التابع لشركة “جوجل” ويعتزمون تدشينه في التاسع من مايو، الذي يوافق عطلة وطنية في روسيا للاحتفال بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، وذلك حسبما قالت اليوم الثلاثاء المنظمة التي أطلقت المبادرة.

وعلق “يوتيوب” و”جوجل بلاي” هذا الشهر كل خدماتهما القائمة على الدفع في روسيا ومن بينها الاشتراكات، وذلك مع بدء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في فرض تحديات مصرفية داخل البلاد.

وقال فلاديمير زيكوف، مدير المشروعات في منظمة (ديجيتال بلاتفورمز) التي تركز على التطوير الرقمي: “للأسف، لم يعد بإمكان الروس استخدام جوجل بلاي بشكل طبيعي لشراء تطبيقات، مما أفقد المطورين مصدر دخلهم”.

وذكر زيكوف في بيان “لهذا السبب أنشأنا متجر التطبيقات الروسي (ناش ستور)”.

وجاء في البيان أن (ناش ستور)، الذي يعني بالإنجليزية “متجرنا”، سيخدم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “آندرويد” ولابد أن يكون متوافقاً في النهاية مع بطاقات الدفع التي تعمل بنظام (مير) في البنوك الروسية.

وعادة ما تقيم روسيا عرضاً وطنياً للقوة العسكرية في التاسع من مايو من خلال تنظيم موكب يمر عبر الميدان الأحمر في موسكو للاحتفال بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.