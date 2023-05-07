مطورون: إطلاق بوابة «خدمات المستثمرين» فرصة لتصدير العقار المصري للخارج

أشاد المهندس محمد طاهر عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية بخطوة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إطلاق بوابة لخدمات المستثمرين، مؤكداً أنها خطوة إيجابية جاءت في الوقت المناسب لتعكس حرص الدولة على دعم وتقديم المحفزات الإستثمارية ودعمها للقطاع العقاري.

وأكد أن القطاع العقاري من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر التي تدعم الاقتصاد الوطني وتمثل العمود الفقري له، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن القطاع شهد انتفاضة كبيرة في المشروعات القومية على غرار مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع.

وأضاف أن خطوة إطلاق بوابة خدمات المستثمرين تحسب لهيئة المجتمعات العمرانية لدعم بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد المهندس محمود طاهر عضو اتحاد مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو شعبة الاستثمار العقاري أن إطلاق بوابة لخدمات المستثمرين فرصة لدعم منظومة تصدير العقار المصري للخارج.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين، وتذليل أي عقبات أمامهم وتسهيل الإجراءات، وهو ما ظهر واضحاً في إطلاق بوابة خدمات المستثمرين لدعم القطاع والتيسير علي المستثمرين في المدن الجديدة ودفع عجلة الاقتصاد للإمام.

رامي فارس : إطلاق بوابة لخدمات المستثمرين تدعم القطاع العقاري وتجذب الاستثمارات لمصر

وقال المهندس رامي فارس المطور العقاري إن فكرة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لاطلاق بوابة لخدمات المستثمرين جاءت في الوقت المناسب لتؤكد الوزارة أنها دائما داعمة لقطاع الاستثمار والتطوير العقاري في مصر.

وأكد فارس أن خطوة إطلاق بوابة خدمات المستثمرين في غاية الأهمية لقطاع التطوير العقاري، فضلاً عن مساهمتها في دعم منظومة تصدير العقار في الخارج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأشار إلى أن البوابة ستساهم في تحفيز القطاع العقاري عبر تقديم المزيد من التسهيلات لتنشيط القطاع، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الداخلية والخارجية للاستثمار في السوق العقارية.

الوزارة تتيح بيع 25 قطعة أرض في 6 مدن جديدة خلال شهر مايو الجاري

جدير بالذكر أن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أعلن إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوابة خدمات المستثمرين، من خلال الرابط التالي “https://assign.newcities.gov.eg”، فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن البوابة تتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، حيث ستعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهرياً بالمدن الجديدة، وستبدأ البوابة بعرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً من خلال تلك البوابة.

وخلال الشهر الجاري، تم إتاحة بيع (25) قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، فى 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – الشروق – العبور الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).

وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان إن إتاحة قطع الأراضى المذكورة للحجز يستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين 15 مايو الجارى، حيث يتم الدخول إلى بوابة خدمات المستثمرين “https://assign.newcities.gov.eg”; للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسجيل حساب المستثمر، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية.

وتابع، يتم بعدها اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة واستكمال ملء البيانات.وتابع المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، خطوات حجز قطع الأراضى، حيث يتم سداد مصاريف الدراسة طبقا للموضح بالشروط المالية على الموقع الإلكتروني، وستصل رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن كود حجز الفرصة الذي سيستخدمه المستثمر في سداد جدية الحجز، وذلك خلال الفترة المسموح بها للسداد، وستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد حجز الفرصة، ومن ثمّ يقوم المستثمر بطباعة نموذج العرض المالي من خلال البوابة، وتقديم النموذج في مظروف مالي مغلق، وذلك خلال فترة الحجز (من يوم 1 حتى يوم 15) بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور وليد عباس، أنه بعد انتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفي حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها سيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومي عمل، وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنياً من خلال البريد الإلكتروني بموعد جلسات الفتح المالي للبت في العروض المالية المقدمة منهم، وفي حال فوز الشركة فتلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وفي حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه، علماً بأنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 فقط من الشهر، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم.