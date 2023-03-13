مطلب في «النواب» للجهاز المصرفي بدعم شركات التصنيع الدوائي وتسهيل إجراءات التصدير

طالب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجهاز المصرفي بدعم شركات التصنيع الدوائي وتسهيل إجراءات التصدير مع ضرورة التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في الخارج ودراسة الأسواق المختلفة وتوفير المعلومات لزيادة الصادرات.

وقال إن نمو صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بنسبة 38.8% لتصل إلى 968 مليون دولار خلال العام الماضي يعكس التطور الكبير في القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، مشددا على ضرورة إزالة المعوقات التى تواجهها الصناعة خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات.

وأضاف أبو العلا في تصريحات له اليوم أن صناعة الأدوية المصرية تتطلب توافر استراتيجية للتعميق والتوطين خلال الفترة المقبلة في ظل توافر فرص نمو مستقبلية عالية مقارنة بالقطاعات.

وأوضح أن “صادرات القطاع حققت نموا يقترب من 40% خلال العام الماضي هذا مؤشر ممتاز يجب البناء عليه نحو التعميق والتوطين لزيادة الصادرات الطبية وتعميق الصناعات الدوائية في مصر”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تعميق العلاقات التجارية مع الدول العربية والأفريقية جنوب الصحراء باعتبارهما سوقا واعدا للصناعات الدوائية المصرية في ظل الطلب المتنامي على الصادرات الطبية المصرية.

وقال “وفقا للمعلومات الصادرة من المجلس التصديري للصناعات الطبية فإن القطاع حقق نموا 200% خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع نموا في التصدير خلال العام الماضي في مستويات 30% رغم الظروف الاقتصادية العالمية .

وتستهدف مصر الوصول بالصادرات السلعية خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 100 مليار دولار، على أن تمثل صادرات القطاع الصناعي فوق 85% منها.

وقال أبو العلا إن “صادرات الأدوية من القطاعات عالية القيمة المضافة وذات مكون تكنولوجي عال ونأمل كذلك تعميق صناعة الأجهزة والمعدات الطبية في مصر عبر جذب الشركات العالمية المتخصصة في المجال”.