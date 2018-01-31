مطلب برلماني لوزير الري بوقف بناء سور على نيل زفتي

ياسمين فواز خاطب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار في دائرة رفتي بمحافظة الغربية، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، وزير الموارد المائية والري لوقف بناء السور الخرساني، بدءًا من قناطر زفتى وحتى مدخل القرية، وتحويله إلى سور…

ياسمين فواز



خاطب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار في دائرة رفتي بمحافظة الغربية، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، وزير الموارد المائية والري لوقف بناء السور الخرساني، بدءًا من قناطر زفتى وحتى مدخل القرية، وتحويله إلى سور أسياج حديدية، مفرغ للاستمتاع بمنظر النيل.



وأوضح الجوهري في خطابه لوزير الري أن أهالي القرية فوجئوا ببناء سور خرساني ارتفاعه متر ونصف، بدءًا من قناطر زفتى حتى مدخل القرية، وأن الاستمرار في بناء هذا السور سيحجب رؤية النيل عن الأهالي وتحويله إلى سور أسياج حديدية مفرغ، وعدم اتخاذ قرار بعدم السماح للعربات الصغيرة بالمرور علي جسم القناطر لأن هذا الطريق حيوي لهم.

