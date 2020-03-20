مطلب برلماني لتغليظ عقوبة احتكار السلع لتصبح السجن المؤبد

مصر تمر بظرف دقيق يتكاتف فيه الجميع من أجل عبور هذه المحنة

دفعت الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد للتقدم بالعديد من المقترحات إلي أمانة مجلس النواب وتوجيهها إلي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لحل العديد من المشكلات التي ظهرت مؤخرا من جراء أزمة فيروس كورونا، وعلي رأسها جشع التجار واحتكار السلع، خاصة الاستراتيجية منها لتحقيق مكاسب مادية .

وطالب النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتصبح العقوبة السجن المؤبد 25 عامًا بدلًا من العقوبة المقرر حاليًا والتي لاتحقق الردع الكافي للمخالفين.

وأكد أبو طالب، في مقترحه أن مصر اليوم تمر بظرف دقيق الجميع يتكاتف فيه من أجل عبور هذه المحنة، والحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا من جميع النواحي، والشعب بدوره يتفهم الموقف ويعي تماًما الظرف الذي تعيشه بلدنا، إلا أن هناك قلة تستغل هذه الظروف الحرجة لتحقيق مكاسب والتربح من ورائها، عبر حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس.

وأوضح أبو طالب، أن استغلال هذه الظروف العصيبة واحتكار السلع لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها خيانة للوطن، وجريمة لن يغفرها التاريخ لأصحابها.

وأكد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان، أن الحملات الأمنية وتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة المحتكرين وحدها لن تكفي في التصدي لتلك الأساليب غير المشروعة، كما أن العقوبات التي تضمنتها المادة “6” من قانون حماية المنافسة لن تُحقق الردع المرجو منها.

وشدد علي ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتصبح السجن المؤبد، بدلًا من السجن والغرامة.

وشنت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حملة لتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفائها بقصد المغالاة في الأسعار بدون مبرر، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز والجهات المختصة.