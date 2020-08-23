مطلب برلماني لتحديد موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة بشأن موعد صرف الشريحة الأخيرة من الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة.

وأوضح نائب البرلمان ، أنه في إطار اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، تقرر صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة يوم الثلاثاء 11 أغسطس، وقدرها 500 جنيه بدءاً من الأحد 16 أغسطس حتى الخميس 20 أغسطس.

وأضاف عضو البرلمان ، أنه وبما أنه قد تم الاتفاق على تقسيم المستفيدين من صرف الدفعة الثالثة من المنحة علي شرائح يومية لعدم التزاحم علي الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعى المصرى، بحيث تكون 260 ألف مستحقاً يومياً.

وطالب فؤاد، بتوضيح موعد صرف الشريحة الأخيرة من الدفعة الثالثة والتي لم يتم صرفها حتى الآن.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 189 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاب من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”.

كما تم توفير 30 فرصة عمل للإناث بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بالمحافظة، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 632 راغبا في العمل منهم 10 من ذوى القدرات الخاصة.

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت 2 مليون و335 ألف جنيه لـ2335 عاملا، منحة عيد العمال والفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة المختصة كرعاية اجتماعية.