مطلب برلماني بعقد جلسات حوار مجتمعي لمتابعة أزمة الزيادة السكانية

طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بعقد جلسات حوار مجتمعي للوقوف على ما تم بشأن الزيادة السكانية، وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر للسكان 2030، خاصة أن الجميع يعلم مخاطر الزيادة السكانية في المجتمع.



وأشارت رشاد، إلى أن رؤية مصر السكانية 2030 تضمنت العديد من المحاور، ولكن يجب أن يكون هناك متابعة دورية لما يتم على الأرض من تنفيذ هذه المحاور، للوقوف على الملاحظات أو العقبات إن وجدت سواء من خلال توفير الاعتمادات المالية، أو تدشين مزيد من حملات التوعية والتثقيف لتغيير مفهوم البعض حول هذه الظاهرة التي تلتهم الناتج القومي للدولة المصرية وتؤثر على نتائج المشروعات القومية.



وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة استدعاء الأطراف المعنية بالقضية، لأن الزيادة السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها أو جهة او مؤسسة بذاتها، ولكنها مسئولية تشاركية مجتمعية، الحكومة والمجتمع والمواطن الجميع شركاء في وضع أُطر لحل هذه الأزمة التي تلتهم الأخضر واليابس وتمثل خطورة بالغة على الاقتصاد القومى، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الأخيرة، فعلى الرغم من كم كما يتم إلا ان هناك بعض المشاكل تظل عالقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التكدس الطلابي.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه الجلسات الحوارية لابد أن شارك فيها ممثلين عن وزارات الصحة، الشباب، رجال الدين، التربية والتعليم، التعليم العالى، ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أساتذة جامعات، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، ورجال إعلام، للوقوف على كيفية التغلب على هذه القضية التي أصبحت حقا تمثل خطرا على الأمن القومى المصرى، على أن يكون هناك توصيات ملزمة لهذه الجلسات.