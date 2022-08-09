مطروح : حملات تموينية مفاجئة على الأسواق بالمدن والمراكز لضبط الأسعار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار الجهود لضبط الاسواق مع المتابعة المستمرة والمرور الدوري والمفاجئ لمتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها .

في هذا السياق كثفت مديرية التموين بمطروح برئاسة المحاسب حسن كمال الشيباني مدير التموين بمطروح بالاشتراك مع قسم مباحث التموين حملاتها التموينية المفاجئة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة .

و نجحت الحملات في ضبط 29 مخالفة تموينية متنوعة أبرزها ضبط كمية كبيرة من الاقماح بلغت 26.180 طن قمح قبل تهريبها و بيعها بالسوق السوداء ،و ضبط مخالفات أخرى متنوعة منها ضبط أجولة نخالة خشنة معبأة بدون بيانات ( مطحن )، و16 ستة عشر مخالفة لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية ،بالإضافة إلى عدد 8 ثمانية مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار البضائع و الخضروات المعروضة للبيع ببعض المحال ، ومخالفتان لبيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر ،وأخرى لعدم الإخطار ببيانات شهرية ( مستودع بوتاجاز – محطة تموين سيارات)

وأشاد محافظ مطروح بالجهود المبذولة موجها بتكثيف الحملات والرقابة التموينية بجميع مراكز المحافظة والتأكد من توافر السلع والمواد التموينية والوقود، و منع اى تجاوزات ومراجعة سلامة المعروض منها وخاصة في ظل الاقبال السياحى التى تشهده المحافظة خلال تلك الفترة .