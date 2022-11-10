مطروح : توفير 2 طن أرز يومياً بسعر 15 جنيها للكيلو بالمعرض اللوجيستى

أوضح المحاسب حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح انه تم التنسيق مع احد التجار لتوفير 2 طن أرز يوميا بسعر 15 جنيها للكيلو بالمعرض اللوجيستى أول طريق السلوم وجارى فتح مزيد من المعارض المخفضة كذلك يتم المرور بصفة يومية على مصنع تعبئة الغاز بمطروح والمطاحن لمتابعة سير العمل على توافر الأرصدة والالتزام بالاوزان.

وأضاف ان مديرية التموين بمطروح ، تمكنت بالتعاون مع مباحث التموين خلال تنظيم عدد من الحملات التموينية على المخابز البلدية بدائرة المحافظة للتأكد من توافر الخبز بالاوزان والموصفات المقررة وكذلك المرور على الاسواق والمحال التجارية والتأكد من توافر جميع السلع وصلاحيتها للإستهلاك ومنع احتكارها وذلك خلال الفترة من 1/ 11 / 2022 حتى 9/ 11/ 2022 .

وأضاف أنه كان إجمالي عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال هذه الحملات 190 مخالفة منها ضبط 7 أطنان قمح و 4000 لتر سولار و 450 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية اما فيما يخص المخابز تم ضبط 79 مخبزا غير مطابق للمواصفات و عدم نظافة أدوات العجن و عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية).

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على المتابعة المستمرة والرقابة على الأسواق لمنع أي احتكار للسلع أو إخفاءها، مع الاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية والتأكد من سلامتها والالتزام بالاسعار وجودة السلامة الغذائية

وفيما يخص الاسواق والمحال التجارية تم ضبط 111 مخالفة منها مخالفات لعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية ومخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع. و مخالفات بيع سجائر بازيد عن السعر المقرر،وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة

كما تمكنت حملة تموينية اليوم الخميس من ضبط أحد المخازن به كميات كبيرة من السكر المعبأ ( عدد 2700 كيس سكر زنة 1 كجم للكيس ) غير مدون عليها أسعار البيع .

كذلك تم ضبط عدد 120 عبوة زبدة فول سوداني منتهية الصلاحية و عدد 8 ثمانية جراكن زيت طعام زنة 20كجم للجركن غير مدون عليها تاريخ إنتاج و كلها منتهية الصلاحية و غير صالحة للإستهلاك الادمي

تم التحفظ على المضبوطات من السكر و الزيت و عبوات الزبدة و تم قيد المحضر بقسم الشرطة المختص للعرض على السيد الأستاذ وكيل النائب العام للنظر والتصرف