مطروح توفر مبيدات مكافحة سوسة النخيل بسيوة بنصف ثمنها

معتز محمود أكد حسين السنينى، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة ستوفر 1000 لتر مبيدات لمزارعى واحة سيوة للرش الوقائى لحماية النخيل من الإصابة بالسوسة الحمراء، بمبلغ 104.2 ألف جنيه. وأضاف أنه سيتم توفير دعم 52 ألف جنيه من المحافظة، وتكون تكلفة ال

معتز محمود



أكد حسين السنينى، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة ستوفر 1000 لتر مبيدات لمزارعى واحة سيوة للرش الوقائى لحماية النخيل من الإصابة بالسوسة الحمراء، بمبلغ 104.2 ألف جنيه.

وأضاف أنه سيتم توفير دعم 52 ألف جنيه من المحافظة، وتكون تكلفة اللتر الواحد 104.20 جنيه، حيث تتحمل المحافظة نصف التكلفة للمزارعين الأكثر احتياجاً، لافتا إلى اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح صدق على دعم حملة مكافحة سوسة النخيل بواحة سيوة، والتى تنطلق فى 13 يناير الحالى للحفاظ على ثروة النخيل بالواحة والحد من انتشاره.

وأشار مدير عام مديرية الزراعة بمطروح إلى أن الحملة تنطلق تحت رعاية محافظ مطروح، مضيفاً أنها ستبدأ أعمال حملة بعد انتهاء موسم جمع الثمار والتقليم.



من جانبه أكد اللوء علاء أبو زيد محافظ مطروح أن تلك الحملة تنطلق ضمن تفعيل توصيات مهرجان التمور الدولى الثالث بواحة سيوة، وفى إطار حرص المحافظة على تحقيق التنمية الشاملة فى كل المجالات مع متابعة خطواتها ومواجهة كل المشكلات والتغلب عليها.









