مطروح تواصل حملة النظافة و التجميل ورفع القمامة والمخلفات

تتواصل أعمال النظافة و التجميل بمناطق متفرقة فى نطاق مدن محافظة مطروح تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود النظافة والتجميل بمدن المحافظة حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح استمرار جهود جهاز النظافة في الاحياء الـ 6 في رفع القمامة والمخلفات بنطاق المدينة ، ورش المبيدات بصناديق القمامة للقضاء علي الحشرات والأوبئة في إطار الأعمال اليومية للمدينة .

وصرح محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تمت أعمال النظافة والتجميل بمناطق متفرقة بالمدينة تحت إشراف الإدارات المعنية بمجلس المدينة، حيث تمت أعمال النظافة بمناطق: ميدان السوق، مدخل المدينة، شارع أنور السادات، وميدان المسجد الكبير.

وأضاف أن أعمال النظافة والتجميل تتم يوميا وعلى مدار الأسبوع حفاظا على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة إلى تواصل أعمال النظافة و التجميل بمناطق متفرقة بالمدينة ” ومتابعة ميدانية من براهيم عبدالعال نائب رئيس المركز حيث قام فريق النظافة بتكثيف جهود النظافة بالمناطق الاتية ( المدخل الغربي – العزبة البحرية – العزبة الغربية – مسجد الهدى – بجوار الابتدائية بنات – الجمعية الاستهلاكية – منطقة السوق ) موضحا أن هذه الاجراءات تأتى ضمن خطة المركز في تحسين البيئة