الإسكندرية

مطروح تواصل أنشطتها الثقافية والترفيهية والرياضية والدينية خلال شهر رمضان

بمشاركة كافة الجهات المعنية
معتز محمود 3:26 م, الأحد, 17 أبريل 22 3:26 م, الأحد, 17 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تنفيذ برنامج المحافظة الثقافي والترفيهي والرياضي والديني المتكامل لشغل أوقات الفراغ لدى الشباب والأطفال خلال شهر رمضان الكريم بمشاركة كافة الجهات المعنية من مديريات الشباب والرياضة والثقافة والأوقاف ومكتبة مصر العامة بمطروح.

وتابع محافظ مطروح خطة مديرية الشباب والرياضة خلال النصف الثانى من شهر رمضان والتي تشمل تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والأمسيات الثقافية والدينية وكذلك مسابقات فى حفظ تلاوة القران الكريم والإنشاد الدينى ومسابقات بحثية عن فضائل الشهر الكريم وأخرى فى الشعر والزجل بجانب تنظيم دورات حرفية فى مجال الهاند ميد ومشروعات خدمة عامة عن تمشيط ونظافة الشواطئ ورش وتعقيم الاشجار المثمرة ومشاركة الجوالة للعيادات الطبية ومساعدتهم وذلك بجانب تنظيم الدورة الرمضانية فى خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة ونهائيات الدورة الرياضية ألف بنت ألف حلم ودورة خماسيات كرة القدم للجان الرياضية

اقرأ أيضا  «طرق الإسكندرية» تنفذ أعمال رصف لـ 500 شارع بمنطقة العصافرة

كما تنظم مديرية الثقافة بمطروح ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح والتي تستمر لمدة عشرة أيام متواصلة بالنادي الاجتماعي يوميا فى التاسعة مساء تضم عرض لفرقة مطروح القومية للفنون الشعبية وتابلوهات الجيه- الكف- الفرح- السوق وأمسيات شعرية لشعراء نوادي الادب — بالإضافة إلي ورش فنية لزينة رمضان و انشاد دينى.

اقرأ أيضا  بحضور وزير البترول.. «عمومية أبوقير للأسمدة» تعتمد توزيع كوبون بقيمة 1 جنيه للسهم من الأرباح المرحلة

كما نظمت مكتبة مصر العامة وفى هذا السياق فعاليات (ورشة الطفل المسلم ) ضمت مسرح عرائس سلوكي وآداب الصيام والفطار والسحور وتعريف الاطفال عن أهمية الصلاة وتعليمها .وفقرة اعرف نبيك ونبذة مبسطة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقرة سين و جيم وفيها حول أسئلة دينية تناسب جميع الأعمار مع تكريم خاص للأطفال حفظة القرآن .وتوزيع ومفاجأة الورشة (برطمان الطاعات ) هدية لكل طفل ودى لعبة تسلي طفلك بالصيام وتشجعه على الإقبال على فعل الطاعات المختلفة بجانب تنفيذ العديد من الفعاليات علي مدار الشهر الكريم .

اقرأ أيضا  محافظة الإسكندرية تطرح 6 شواطئ للمزايدات العلنية العامة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

رئيس الشعبة لـ«المال»: البن الإندونيسي يستحوذ على 70% من الاستهلاك المحلي

معتز محمود 3:08 م, الأحد, 17 أبريل 22

بحضور وزير البترول.. «عمومية أبوقير للأسمدة» تعتمد توزيع كوبون بقيمة 1 جنيه للسهم من الأرباح المرحلة

السيد فؤاد 3:07 م, الأحد, 17 أبريل 22

ارتفاع أسعار المكونات يلقي بظلاله على أسعار حلويات رمضان هذا العام ويدفع المبيعات للتراجع

معتز محمود 2:32 م, الأحد, 17 أبريل 22

تطوير غير مسبوق بالمنطقة المحيطة بأسوار قلعة قايتباى بدءاً من قاع البحر وصولاً للممشى السياحي

مها يونس 7:08 ص, الأحد, 17 أبريل 22

ترسية 3 مشروعات سياحية فى الإسكندرية بقيمة 7.766 مليون جنيه

مها يونس 7:05 ص, الأحد, 17 أبريل 22

«النقل» توجه بدراسة وقف قرار إنهاء العقود المؤقتة بالشركة القابضة

السيد فؤاد 2:56 م, السبت, 16 أبريل 22