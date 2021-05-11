مطروح تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

تم تشكيل غرفة عمليات مركزية فى محافظة مطروح متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكل المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية فى محافظة مطروح متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكل المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة، واتخاذ كل الإجراءات لحلها.

كما وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات، خاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات، والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية، والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة قد تطرأ، مع التوجيه لجميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات فى محافظة مطروح ، وكل الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ كل القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع الغلق الكامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة فى محافظة مطروح خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية، أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن متابعة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما استعدت مديرية الاوقاف بالمحافظة بالتأكد من جاهزية المساجد الكبرى على مستوى المحافظة ذات خطيب وامام من الاوقاف لإقامة صلاة العيد، وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تقام بها صلاة الجمعة ، وعدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه.

وشدد المحافظ على إحكام الرقابة التموينية على الأسواق لضمان توفير كل مستلزمات العيد بالمنافذ والأسواق والتأكد من سلامة المعروض صلاحيته للاستهلاك الأدمي، وتوافر المخزون والمعروض من السلع الغذائية والتموينية والبترولية، مع تشديد الرقابة علي الأسواق، وتوفير الدقيق والخبز بالمواصفات المطلوبة للمواطنين طوال أيام العيد، وتوفير اللحوم والدواجن المذبوحة والأسماك وأسطوانات الغاز بكافة المستودعات على مستوى مراكز المحافظة الثمانية.

كما ستتم متابعة المنشآت والفنادق السياحية فى محافظة مطروح خلال ايام العيد مع مرور اللجان المختصة للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد محافظ مطروح على استغلال فترة الاغلاق والاجازات فى تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أول بأول مع أعمال الرش للتعقيم والتطهير التي تنفذها المراكز والمدن والمديريات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتطهير ورش الشوارع والميادين خلال فترة أيام العيد.

مناشدا المواطنين بالمحافظة بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة وعدم التهاون فيها حرصا على أمنهم وسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.