مطروح تنهى استعدادتها لاستقبال المواطنين فى احتفالات الربيع

- رقابة على الأسواق وفتح الشواطئ والحدائق العامة مجانا- انتشار الغطاسين ولنشات الإنقاذ بشواطئ مطروحمعتز محمود: تنطلق هذا الاسبوع احتفاليات الربيع المختلفة والتى تشهد نزول قطاعات عريضة من المصريين الى المنتزهات والحدائق العامة ،او التوجه الى المحافظات الساحلية لقضاء هذة العطلة

– رقابة على الأسواق وفتح الشواطئ والحدائق العامة مجانا







– انتشار الغطاسين ولنشات الإنقاذ بشواطئ مطروح

معتز محمود:





تنطلق هذا الاسبوع احتفاليات الربيع المختلفة والتى تشهد نزول قطاعات عريضة من المصريين الى المنتزهات والحدائق العامة ،او التوجه الى المحافظات الساحلية لقضاء هذة العطلة على الشواطئ.

وأنهت محافظة مطروح استعداداتها المكثفة، لاستقبال أعياد الربيع وأعياد وموسم الصيف السياحى من خلال اتخاذ بعض الإجراءات والتنسيق مع مسئولى القطاعات المختلفة لإنهاء أى شكاوى بصفة دورية.

وشكلت المحافظة غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بغرف عمليات مراكز ومدن المحافظة لتلقى أى بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات العاجلة، بالتنسيق مع مسئولى القطاعات المختلفة لنهو أى مشاكل أو شكاوى بصفة دورية محافظ مطروح فتح الشواطئ والمتنزهات بالمجان، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الإسعاف

كما تم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة بتوفير الأدوية والأمصال اللازمة واستعداد نقاط الإسعاف على طوال الطريق الدولى استعدادا لأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

وتم تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة لتغطى جميع المناطق، للحفاظ على الأمن والاستقرار الذى تشهده المحافظة مع تكثيف التواجد الامنى حول مقار الكنائس .

وطالب محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد بضرورة انتشار الغطاسين ولنشات الإنقاذ بالشواطئ وتكثيف الدوريات الأمنية المتحركة بالتنسيق مع إدارة المرور على الطريق الدولى الإسكندرية مطروح بداية من مدينة الحمام وحتى مدينة مرسى مطروح وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن مطروح والقوات المسلحة.

ووجه أبو زيد، بسرعة استعداد مجلس مدينة مرسى مطروح بتجهيز الشواطئ نظرا للزيادة المتوقعة والإقبال على المحافظة خلال أعياد الربيع ووجه إلى رؤساء المدن بالمحافظة بتكثيف حملات النظافة للحدائق العامة والشوارع الرئيسية والشواطئ المختلفة بالمحافظة استعدادا لاستقبال أعياد الربيع.

كما وجه المحافظ، لمديرية التموين بضرورة توفير كافة السلع التموينية والخبز والوقود ومتابعة الأسواق خاصة أسواق الأسماك للتأكد من صلاحيتها.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات وتوفير كافة التخصصات من الأطباء، مع جاهزية سيارات الإسعاف خاصة بالشواطئ وعلى الطريق الساحلي.

ومن ناحيته، أكد محمد جابر رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح تم تجهيز كافة الشواطئ لاستقبال ابناء المحافظة وزائريها مع توفير الشماسى والكراسى والغطاسين ولنشات الإنقاذ بالشواطئ وازالة الاشغالات بالشوارع التى تعيق حركة المرور.