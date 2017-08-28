مطروح: تنفيذ 29 مشروعًا فى قطاع الكهرباء

معتز محمود قال السيد الإمام، سكرتير عام محافظة مطروح، إن المحافظة نفذت خلال العام المالى المنتهى 29 مشروعًا فى قطاع الكهرباء. وأضاف الإمام أن تلك المشروعات تنوعت بين استكمال تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية فى بعض المراكز، وإنارة 49 تجمعا سكنيا، وتدعيم بعض المراكز بأعمدة إنارة.



معتز محمود



قال السيد الإمام، سكرتير عام محافظة مطروح، إن المحافظة نفذت خلال العام المالى المنتهى 29 مشروعًا فى قطاع الكهرباء.



وأضاف الإمام أن تلك المشروعات تنوعت بين استكمال تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية فى بعض المراكز، وإنارة 49 تجمعا سكنيا، وتدعيم بعض المراكز بأعمدة إنارة.



يُشار إلى أنه بداية الصيف الحالى، افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والمهندس محمد عبد العليم سطوحى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، لوحة توزيع المهندس سيد مختار لكهرباء بوسط مدينة مرسى مطروح، والتى تعمل بجهد 22 كيلو فولت وبسعة 20 ميجا فولت أمبير، بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه.



وأشار الإمام إلى أن محافظة مطروح تحملت 18 مليونًا من إجمالى التكلفة الإجمالية للوحدة، فى حين تحمل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى 18 مليونًا، و2 مليون المتبقية من شركة كهرباء البحيرة كمبانٍ.