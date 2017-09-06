مطروح تنفق 200 مليون جنيه لرصف 240 كيلو طرق

المال ـ خاص انتهت محافظة مطروح من رصف طرق داخلية بمراكز المحافظة الثمانية، تزيد أطوالها على 242 كيلومترًا، بتكلفة مالية تخطت الـ200 مليون جنيه. وأكد مصدر مسئول بمحافظة مطروح لـ«المال»، أن الاعتمادات المالية والتمويل الحكومى لهذه الطرق لم يتخطَ 55 مليون جنيه فقط، فى الوقت الذى بلغت فيه

المال ـ خاص

انتهت محافظة مطروح من رصف طرق داخلية بمراكز المحافظة الثمانية، تزيد أطوالها على 242 كيلومترًا، بتكلفة مالية تخطت الـ200 مليون جنيه.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة مطروح لـ«المال»، أن الاعتمادات المالية والتمويل الحكومى لهذه الطرق لم يتخطَ 55 مليون جنيه فقط، فى الوقت الذى بلغت فيه التكلفة الإجمالية لهذه الطرق نحو201 مليون جنيه.

وكشف المصدر أن المحافظة أسهمت من مواردها الذاتية وتبرعات رجال الأعمال بالمبلغ المتبقى، والذى يصل إلى نحو 146.4 مليون جنيه، وذلك بهدف الانتهاء من تنفيذ تلك الطرق ورفع كفاءتها.

وفى سياق متصل، كشف السيد الأمام، سكرتير عام محافظة مطروح، أنه تم الانتهاء من تمهيد عدد من الطرق الصحراوية، يزيد أطوالها على 550 كيلومترًا ببعض المناطق المحافظة لتسهيل حركة السكان المقيمين بها.

وأضاف الإمام أن تلك الأعمال تمت بالكامل بالجهود الذاتية، من خلال الاستعانة ببعض المعدات التى تبرع بها رجال الأعمال للمحافظة وتشمل 2 لودر و2 جليدر.

وأوضح أن الطرق الصحراوية التى تم تمهيدها بواسطة هذه المعدات تقع 200 كيلومتر منها فى نطاق مركز السلوم، وما يزيد على 300 كيلومتر فى نطاق مركز مرسى مطروح.

من جانبه، قال المهندس محمد العشري، مدير مديرية الطرق بمطروح، لـ»المال»، إنه يتم حالياً وضع خطط الرصف للعام المالى الجديد، وتحديد المناطق التى سيتم اختيارها ضمن الخطة الجديدة.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة 60 كيلومترًا من الطرق بمدينة مرسي مطروح بتكلفة 24 مليون جنيه خلال الأشهر الماضية، فضلا عن رصف طرق بمدينة العلمين بأطوال 10 كم وبتكلفة 4.1 مليون جنيه، بالإضافة لرصف 20 كيلومترًا من الطرق بمدينة الضبعة بأطوال بتكلفة 9.5 مليون جنيه.

وأوضح أن إجمالى أطوال الطرق التى تم رصفها بمدينة الحمام بلغت 25 كيلو وبتكلفة 12 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى أطوال الطرق المرصوفة بالنجيلة 15 كم وبتكلفة 7.4 مليون، ورصف طرق بالسلوم بأطوال 10 كم بتكلفة 3.9 مليون.

وأشار إلى أنه تم رصف طرق بمدينة سيوة بأطوال 12 كم بتكلفة 6 ملايين جنيه، ورصف طرق بمدينة براني بأطوال 22 كيلومترًا، و30 كيلو طريق أبو ميلاد توسعة بتكلفة 18 مليون جنيه.