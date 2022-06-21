«مطروح» تنفذ مشروعات لتدعيم القطاع الخدمى بتكلفة 254.4 مليون جنيه

◗❙إحلال وتجديد شبكات كهرباء وتحويلها من كابلات هوائية إلى أرضية بـ20 تجمعاً سكنياً

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن إجمالى الاستثمارات التى تم تنفيذها بالمحافظة فى القطاع الخدمى منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن بلغت نحو 254.4 مليون جنيه، موضحًا أنها توزعت بين رصف طرق، وإحلال وتجديد شبكات كهرباء، وشراء مهمات مرورية، وأخرى للحماية المدنية، ومعدات نظافة.

وأضاف شعيب لـ«المال»، أنه تم رصف طرق بطول 60 كيلومترا بمراكز المدن بمبلغ 58.5 مليون جنيه، بجانب إحلال وتجديد شبكات كهرباء وتحويلها من كابلات هوائية إلى أرضية بـ20 تجمعا بمراكز المدن الثمانية، مشيرًا إلى شراء مهمات إنارة بمراكز المدن باستثمارات بلغت قيمتها نحو 111.4 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم أيضًا رفع كفاءة بعض المبانى التابعة للوحدات المحلية بمراكز المدن ورفع كفاءة بعض الميادين، وتطوير الشواطئ بمبلغ 19 مليون جنيه.

وتابع محافظ مطروح، أن جزءًا من الخطة الاستثمارية للقطاع الخدمى التى تم إنفاقها شملت شراء مهمات مرورية، وحماية مدنية، وسيارة إطفاء متوسطة، وإنشاء مبنى حماية مدنية بالحمام، فضلاً عن إنشاء مبنى مرور ملاكى بالحمام، وعمل منظومة اطفاء بمبنى المرور بمطروح بمبلغ 27 مليون جنيه.

ولفت إلى شراء معدات نظافة تشمل شاحنات وسيارات نقل مختلفة الأحجام بإجمالى 8 معدات بـ 4 مراكز مدن هى مطروح، والحمام، والضبعة، وبرانى، ضمن جهود تحسين البيئة، إضافة إلى مهمات نظافة بمراكز المدن الثمانية وعمل أرصفة وبلدورات بمركز ومدينة سيوة بطول 5 كم بمبلغ 38.5 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط استعرضت قبل أشهر فى تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة مطروح لعام 2021/2022، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كل محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (2022/21)، ودورها فى تحقيق «رؤية مصر 2030».

وأشار التقرير إلى أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة مطروح فى خطة 2022/21 تتمثل فى توجيه نحو 1.2 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات التنموية فى القطاع والبالغ عددها 42 مشروعًا فى تطوير مناطق عشوائية، مشروعات صرف صحي، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى إنشاء جامعة العلمين الدولية، وإنشاء وتجهيز مبنى الامتحانات الإلكترونية بحرم جامعة مطروح، إلى جانب استكمال تنفيذ أعمال الشبكات والمرافق بحرم جامعة مطروح.

وأوضحت الوزارة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 151 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 2022/2021 تبلغ 34 مليار جنيه، بنسبة زيادة %129 عن خطة عام 2021/2020.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 2022/21 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى توجيه استثمارات بقيمة 23.9 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة %70.2 يليه قطاع الكهرباء بقيمة 4.5 مليار جنيه بنسبة %13.2 ويخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 3.6 مليار جنيه بنسبة %10.5 وقطاع التعليم العالى والبحث العلمى 650 مليون جنيه بنسبة %1.9.

أما قطاع الموارد المائية فيخصه 636 مليون جنيه بنسبة %1.8 ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 777.6 مليون جنيه بنسبة %2.3.