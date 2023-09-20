مطروح: تنظيم «كامب طبي» لمدة يومين في سيوة

تنظم جمعية رسالة للأعمال الخيرية كامب طبى بعدد من قرى مدينة سيوة، فى الفترة من 28_30 سبتمبر الحالي، وذلك لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالى تلك المناطق البعيدة والنائية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

يضم الكامب عددًا من التخصصات الطبية المختلفة بمشاركة نخبة من الأطباء فى تخصصات (طب الأطفال _باطنة_نساء وتوليد_عظام_جراحة _مسالك_رمد_أنف وأذن_ مخ وأعصاب _أسنان).

كما يتوافر بالكامب صيدلية ومعمل لإجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية بالمجان .

من جانبه، ثمن محافظ مطروح جهود مؤسسات المجتمع المدنى والعمل جنبا إلى جنب بالتعاون مع المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والوصول بها للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بمختلف القرى والنجوع النائية بالمحافظة

ووجه المحافظ بتقديم كل أوجة الدعم وتذليل أى معوقات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة لإنجاح أعمال القافلة وتحقيق الأهداف المرجوة مع الإعلان عن موعدها والتخصصات الطبية التى تضمها لتعريف المواطنين بها.

وأوضح محمد بكر رئيس مدينة سيوة أن الكامب يتواجد يوم 28 سبتمبر بالوحدة الصحية لقرية أغورمى و يوم 29 سبتمبر بالوحدة الصحية لقرية أبو شروف وقرية الجارة ويوم 30 سبتمبر الحالى بالوحدة الصحية لقرية بهى الدين وقرية المراقى .