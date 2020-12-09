الإسكندرية

مطروح تنظم ماراثون للجرى والدراجات تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد»

فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد
معتز محمود 4:06 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 4:06 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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نظمت هيئة الرقابة الإدارية ماراثون للجرى والدراجات تحت شعار: “متحدون على مكافحة الفساد” فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح واللواء حسام الدين محمد الدسوقى رئيس فرع الرقابة الإدارية ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة والشيخ حسن عبد البصير مديرعام أوقاف مطروح وعدد من مديرى الأجهزة التنفيذية وبمشاركة 300 مشارك من طلاب جامعة مطروح وطلائع الشباب والرياضة طلاب المدارس والأزهر والأوقاف.

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المارثون ينطلق من أمام مبنى الرقابة الإدارية بمطروح حتى كوبرى روميل بمسافة نحو 6كم 

 وانطلق المارثون من أمام مبنى الرقابة الإدارية بمطروح حتى كوبرى روميل بمسافة نحو 6كم، بينما وجه محافظ مطروح الشكر على تنظيم الماراثون وعلى دور هيئة الرقابة الإدارية الفاعل فى مكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة.

ومن ناحية أخرى وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد تم تنظيم عدة ندوات بعدد من القطاعات بمطروح كالسياحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة ومجالس المدن وغيرها، وتأكيد أهمية التمسك بالمعايير الأخلاقية بعيداً عن أى تجازوات مما يؤدى الى تحسين مستوى الأداء ومحاربة أى محاولات للفساد، كما سيتم عقد  مؤتمر بديوان عام المحافظة بحضور الجهاز التنفيذى للتوعية بأهمية محاربة الفساد حفاظا على مكتسبات المجتمع  وجهود التنمية والاستقرار مع النهوض به نحو مستقبل أفضل.

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بقلم معتز محمود

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