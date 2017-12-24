مطروح تنظم حفل زفاف جماعى لــ 34 عريسا وعروسة

معتز محمود:نظمت محافظة مطروح حفل زفاف لعدد 34عريسا وعروسة من ابناء المحافظة كتقليد سنوى تحرص عليه كل عام للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى تكاليف الزواج، وذلك بحضور عمد ومشايخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.شهد حلمى النمنم وزير الثقافة واللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، مسا

معتز محمود:

نظمت محافظة مطروح حفل زفاف لعدد 34عريسا وعروسة من ابناء المحافظة كتقليد سنوى تحرص عليه كل عام للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى تكاليف الزواج، وذلك بحضور عمد ومشايخ وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

شهد حلمى النمنم وزير الثقافة واللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، مساء الأحد، حفل الزفاف الجماعى السنوي لهذا العام لعدد 34 عريسا وعروسة من ابناء المحافظة.

وقال اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح إنه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط في اختيار المشاركين في هذا العرس الكبير، الذين تم اختيارهم بكل شفافية ضمانا لمشاركة المستحقين والأولى بالرعاية من أبناء مطروح، وإعطاء الأولوية للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تتحمل كافة نفقات تنظيم الحفل بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان مقدمة من عدد من الشركات ورجال الأعمال التي تشمل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وسجاد وغيرها مشاركة من المحافظة، وسط حضور قيادات شعبية وتنفيذية وأمنية بالمحافظة.

يتضمن الحفل عددا من الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة عدد من الفنانين مثل الفنان أحمد شيبه لإضفاء مناخ من السعادة والبهجة.